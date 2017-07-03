В последнее время на улице все чаще можно увидеть подростков со странной небольшой крутящейся штуковиной в руках. Игрушка захватывает все их внимание. Называется она спиннер. Попробуем разобраться, что это такое.

Спиннер - игрушка-тренажер. Он бывает разной формы и может изготавливаться из различных материалов. В центре конструкции находится подшипник, вокруг которого крепятся три маленькие лопасти. Легким движением пальца им придают импульс, чтобы раскрутить как можно быстрее. Скорость вращения, производимые при этом звук и вибрация зависят от конструкции и материала, из которого изготовлен спиннер.

Игрушка стала популярной начиная с весны. На видеоресурсах показывают всевозможные трюки и фокусы со спиннером. Школьники крутят их на уроках, раздражая учителей. Отдельные господа готовы платить тысячи долларов за золотые варианты спиннеров. Так что такого особенного в этой небольшой игрушке?

Спиннер, ставший модным в последние полгода, был изобретен еще в конце ХХ века. Изобретение приписывается Кэтрин Хеттингер. По ее словам, она создала эту игрушку для дочери, больной миастенией. Из-за патологически быстрой утомляемости мышц девочка не могла играть с обычными игрушками. Спиннер же идеально подошел для этой роли.

Позже спиннер начали использовать как средство для снятия стресса. В ряде неподтвержденных исследований делается вывод, что он помогает успокаивать детей, больных аутизмом, и людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Эта точка зрения популярна до сих пор.

Стать трендом последнего времени спиннеру помог Forbes. За неделю до Нового года в журнале вышла статья, провозгласившая спиннер лучшей офисной игрушкой 2017 года. Вслед за этим все закрутилось со скоростью самого спиннера.

Продажи резко выросли, появились новые формы и расцветки. Интернет подхватил тренд, и спиннер стал одной из самых обсуждаемых вещей. Даже популярнейшая соцсеть в России использует крутящийся спиннер в качестве значка загрузки.

Вслед за детьми новинкой заинтересовались и взрослые. Как оказалось, кручение спиннера затягивает лучше игр на смартфоне. Еще год назад никто не мог подумать, что эта вращающаяся игрушка захватит внимание миллионов. В наше же время она стала трендом.

Вне сомнения, спиннер - явление временное. Достаточно вспомнить прошлогодних покемонов, на которых шла виртуальная охота по всему миру. Возможно, спиннер и правда кого-то успокаивает, но, скорее всего, он просто вызывает интерес как новинка.