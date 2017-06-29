Овен

Не исключено вмешательство близких в ваши дела, особенно финансовые. Ваша личная жизнь вызовет недовольство в семье. Беспокойство домашних напрасно - вы не планируете в ближайшем будущем каких-либо изменений.

Телец

На этой неделе вам будут удаваться все дела, если вы не станете обращать внимание на мелочи и начнете действовать продуманно, шаг за шагом последовательно двигаясь к своей цели. Выгодными окажутся покупки. Вам удастся наладить отношения с родителями.

Близнецы

Эта неделя принесет вам прилив сил и оптимизм. Вашей жизненной энергии хватит не только для успешного выполнения профессиональных обязанностей, но и для помощи родственникам, в которой они сейчас так нуждаются.

Рак

Главным помощником в делах этой недели станет ваша интуиция. Поэтому следует принимать решения только самостоятельно. Однако это не касается семейных вопросов и отношений с детьми, поскольку высока вероятность непонимания.

Лев

Не ждите подсказок от судьбы. Действовать вам следует только в соответствии с логикой и трезвым рассудком. Возможно, активизация общения с друзьями даст вам больше, чем советы близких или коллег. Подумайте и о вступлении в какую-то общественную организацию.

Дева

Не стоит на этой неделе заниматься финансовыми вопросами, а также начинать новые проекты, которые покажутся вам перспективными, поскольку необходимую помощь вам получить не удастся. Только в одиночестве вы сможете принять верное решение.

Весы

Не исключены трудности при решении повседневных задач. Если так будет продолжаться всю неделю, то возможно плохое настроение и усиление пессимизма. Однако ваши тревоги напрасны. Подумайте о том, чтобы сменить приоритеты.

Скорпион

У вас появится смелость в принятии решений, но следует все-таки избегать риска, чтобы не пожалеть о своих непродуманных шагах. Одновременно с этим вы можете легко попасть под чужое влияние, поэтому не стоит раскрываться и доверять всем подряд.

Стрелец

Вполне вероятна полезная информация, которая поможет вам решить трудный вопрос. Удастся построить так отношения с любимым, что исчезнет его прежнее недоверие и неуверенность в ваших чувствах. Возможный негатив в жизни укажет: вы в чем-то ошиблись.

Козерог

Вам придется как следует потрудиться и на работе, и сверхурочно. Не исключен и хороший дополнительный заработок. В случае возможного переутомления отдохните на природе, несмотря на погоду. Юридические вопросы пока решать не стоит.

Водолей

Не рискуйте в финансовых делах, идите традиционным путем, без экспериментов. В личной жизни необходимо оживить отношения с любимым - пригласите его в приятное место, купите то, о чем он мечтал, или отправьтесь в недалекое путешествие.

Рыбы

Перед вами с особой остротой встанет вопрос капитального ремонта квартиры. На удивление, вас такая работа даже заинтересует. Личная жизнь стабилизируется, если вы не будете искать приключения на свою голову. Это касается как состоящих в браке, так и одиноких.