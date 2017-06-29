По статистике, болезни сердца лидируют среди всех прочих как причина летальных исходов.

Именно поэтому кардиологические заболевания находятся в зоне особого внимания медиков и ученых. Важно, чтобы к проблемам с сердцем внимательно относились и сами пациенты. Подробнее о болезнях сердца рассказывает главный врач ООО ЛДЦ «Казанская клиника» к.м.н. Рузалия Хамзина.

- На первом месте среди сердечно-сосудистых заболеваний стоит артериальная гипертония. Ей страдают 39,9% кардиологических больных. Затем идут ишемическая болезнь сердца - 23%, болезни сосудов мозга - 21,6%. На долю других заболеваний, среди которых кардиомиопатии, сложные аритмии, легочная гипертензия, приходится 15,5% заболевших.

- Каковы факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний?

- Возраст - после 65 лет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает. Пол - мужчины болеют ишемической болезнью сердца чаще, заболевание у них развивается в более молодом возрасте, чем у женщин. Наследственность - люди, у которых ближайшие родственники страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями (особенно если перенесли инфаркт миокарда в возрасте до 50 лет), имеют неблагоприятную наследственность, риск заболеть ишемической болезнью сердца повышается на 25%.

Усиливают все эти факторы курение сигарет, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя, низкая физическая активность.

Болезни сердца запускают также чрезмерная ответственность и тревожность. При постоянном стрессе травмируются стенки сосудов. На них образуются микротрещины, которые заполняются липидными бляшками. У тревожных людей болезни сердца не только возникают раньше и чаще, но и протекают тяжелее. Постоянное напряжение, как ржавчина, разъедает организм и запускает в нем патологические процессы, от которых молодые болеют, а старики умирают.

- А что надо делать, чтобы не запустить болезнь?

- Чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, нужно взять за правило раз в год показываться врачу, который за 15 минут разговора может отличить опасные симптомы от безопасных. При этом нужно учитывать, что все болезни омолодились. Если раньше проходить профилактические осмотры нужно было с 40 лет, то теперь - с 30 - 35.

- Что поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний?

- Состояние здоровья большинства людей, за исключением тех, кто страдает хроническими наследственными недугами, напрямую зависит от того, насколько они правильно организовали свою жизнь. Здоровье - это прежде всего дисциплина: в питании, физической нагрузке, во взаимоотношениях. Если проанализировать жизнь людей, которые не жалуются на здоровье, можно заметить, что все они отличаются уравновешенностью. Работа иммунной системы, которая защищает от болезней, зависит от психоэмоционального состояния, то есть от работы нервной системы, а ее состояние - от того, насколько вы спокойны и довольны жизнью.

- Можете дать конкретные советы для поддержания сердечно-сосудистой системы?

- Есть четыре шага к здоровому сердцу.

1. Разумно сочетать отдых и нагрузку. Нагрузкой считается все, что мы делаем монотонно дольше полутора часов.

2. Находить время для занятий на свежем воздухе. Тренировки в душном помещении - медвежья услуга организму.

3. Высыпаться и разумно питаться. Рацион должен преимущественно состоять из овощей, фруктов и кисломолочных продуктов. А все, что вкусно и калорийно, - только по праздникам. Работа желудочно-кишечного тракта должна быть безупречной.

4. Сократить потребление соли. Ее избыток приводит к гипертонии. Кстати, в консервах и полуфабрикатах содержится гораздо больше соли, чем в обычных продуктах.