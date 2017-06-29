Летом волосы подвергаются значительному воздействию палящих солнечных лучей, ветра, пыли. От всего этого они становятся сухими, тусклыми, ломкими, безжизненными. Мы решили рассказать, как сохранить красоту и блеск волос даже в такой тяжелый для них период.

- В жаркие месяцы волосы прежде всего страдают от потери влаги, поэтому необходимо использовать увлажняющие маски из натуральных компонентов. В качестве основы можно применить сметану, оливковое или репейное масло, масло виноградных косточек. Однако составлять ту или иную маску нужно с учетом типа волос. Та же горчица хорошо укрепляет корни, но не подходит для сухих волос, - рассказывает казанский парикмахер Наталия Фомичева.

- Женщины порой жалуются, что не видят эффекта от масок. Однако использовать маски нужно правильно для получения должного результата. Во-первых, увлажняющие маски наносите на чистые волосы, чтобы компоненты впитались как можно лучше. Во-вторых, распределите маску по всей длине, это можно сделать с помощью расчески с широкими зубьями. В-третьих, после нанесения маски наденьте на голову шапочку для душа. Держать такую маску необходимо 1 - 1,5 часа.

- Какие эффективные маски можно приготовить в домашних условиях?

- Достаточно эффективными и наиболее традиционными являются увлажняющие маски из кисломолочных продуктов. Можно сделать маску со сметаной, яичным желтком и касторовым маслом или со сметаной, авокадо и оливковым маслом. Если выпадают волосы, поможет маска из сметаны и тертой моркови. Рецептов множество, главное - регулярность.

- Какие маски могут помочь секущимся кончикам?

- Волосы секутся тогда, когда им не хватает питательных веществ. Поэтому в первую очередь необходимо изменить питание: добавить в рацион продукты, содержащие витамины А и Е (яйца, орехи, зеленые листовые овощи, крупы), цинк (тыквенные семечки, грибы, кабачки, огурцы, авокадо), фосфор (рыба, фасоль, чечевица, просо), магний (курага, зелень, гречка, морская капуста), железо (печень, шпинат, цветная капуста). На состоянии волос достаточно неблагоприятно сказываются и ряд причесок - начесы, конский хвост и даже любимый многими пучок. Косы не следует туго заплетать. Что касается масок, то для секущихся волос эффективны средства с желатином, к примеру, желатиновая маска с медом и молоком. Однако не стоит применять такие маски часто. Маска на основе авокадо, чайной ложки меда и репейного масла также отлично борется с секущимися волосами. Многим девушкам нравится сладкая маска из полностью растворенного горького шоколада с 2 - 3 столовыми ложками сливок и сока алоэ. Помогают в борьбе с секущимися кончиками банановые маски из касторового масла и молока.

- Как привести в порядок волосы после поездки на море?

- От воздействия морской воды волосы действительно становятся сухими и безжизненными. Поэтому после купания волосы обязательно ополаскивайте пресной водой, наносите специальные средства защиты, не забывайте про головные уборы. На море желательно пользоваться шампунем на основе масла виноградных косточек или масла жожоба. Эти компоненты хорошо удерживают влагу. Одним из лучших способов восстановления волос после моря являются маски на основе масел. Можно смешать в одинаковых пропорциях оливковое, облепиховое и касторовое масло. Хочу подчеркнуть, что даже самые хорошие маски не принесут должного эффекта, если постоянно сушить волосы феном, пользоваться выпрямителем. Кроме того, все эти маски имеют накопительный эффект: не стоит ждать чуда после первого применения. Состояние волос станет улучшаться постепенно.