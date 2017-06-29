Подскажите, как и где можно получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в электронном виде.

Ильдар

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, каждое застрахованное лицо должно осуществлять контроль за состоянием лицевого счета на протяжении всей трудовой деятельности.

Согласно статье 14 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» застрахованное лицо имеет право получать содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете сведения о пенсионных правах, приобретенных у работодателя.

Получить данную информацию в электронном виде можно:

- на едином портале государственных и муниципальных услуг;

- через «Личный кабинет гражданина» на интернет-сайте ПФР.

Для этого необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА). Процедура регистрации в ЕСИА описана по следующим адресам: www.pfrf.ru и http://www.gosuslugi.ru/ru/info/instruction.

Зарегистрироваться в ЕСИА и получить подтвержденную учетную запись ЕПГУ можно самостоятельно на портале государственных и муниципальных услуг или в одном из территориальных подразделений ПФР, поскольку они являются центрами обслуживания ЕСИА.

Это поможет застрахованным лицам оперативно получать в электронном виде не только услуги ПФР, но и услуги органов исполнительной власти и органов самоуправления РФ.