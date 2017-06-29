Моей дочери 19 лет, она училась очно в КФУ и получала пенсию по случаю потери кормильца. Но после того, как она самостоятельно поступила в высшее учебное заведение в Германии, выплата пенсии ей была прекращена. Правомерно ли это?

Эльмира



Заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Сафиуллина пояснила, что в соответствии с нормами действующего Федерального закона №400-ФЗ от 28.12.2013 право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении.

Согласно закону нетрудоспособными членами семьи признаются дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

Право на пенсию по случаю потери кормильца предоставляется также детям, обучающимся в иностранных учебных заведениях, расположенных за пределами территории РФ, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В том случае, если лица старше 18 лет обучаются в иностранных учебных заведениях самостоятельно, как в вашем случае, т. е. без направления на учебу в соответствии с международным договором Российской Федерации со стороны учебного заведения, право на пенсию по случаю потери кормильца у них отсутствует.