Слышала, что если человек после достижения пенсионного возраста продолжает работать, то ему начисляются какие-то коэффициенты. Расскажите подробнее о них.

Ирина Алексеевна



Уважаемая Ирина Алексеевна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, с 2015 года за выход на пенсию позже общеустановленного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) начисляются премиальные коэффициенты. Граждане, которые приобрели право на страховую пенсию и не обратились за ее назначением либо отказались от ее получения на определенный срок, получат пенсию в повышенном размере. За каждый год более позднего обращения страховая пенсия будет увеличиваться. Размер увеличения пенсии зависит от количества полных лет, на которое отложено назначение страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно.

Если гражданин обратится за назначением пенсии через пять лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата будет увеличена на 36%, а страховая пенсия - на 45%. Если через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая - в 2,32 раза.

Правом на увеличение пенсии за счет премиальных коэффициентов может воспользоваться также тот, кто уже является получателем пенсии. В этом случае необходимо обратиться с заявлением об отказе от получения назначенной страховой пенсии по старости. По истечении определенного срока (не менее полных 12 месяцев) выплата будет восстановлена на основании заявления застрахованного лица. К размеру пенсии будут применены повышающие коэффициенты.