Я слышала, что пенсионеркам, которые воспитали двух детей, назначают доплату к пенсии. Так ли это? И еще: положена ли мне эта доплата, если я работала на вредном производстве и вышла на пенсию досрочно по вредности?

Дания



Информация о перерасчете размера пенсии лицам, имеющим детей, и прибавке за счет перерасчета значительных сумм пенсии вызвала интерес у многих наших читателей. Ответить подробнее на этот вопрос мы попросили специалистов управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани.

Нам пояснили, что нормами Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», вступившего в действие с 1 января 2015 года, предусмотрено формирование пенсионных прав граждан исходя из индивидуальных пенсионных коэффициентов (пенсионных баллов). Расчет пенсионных баллов производится с учетом стажа и заработка застрахованного лица до 01.01.2002 и суммы страховых взносов начиная с 1 января 2002 года.

Законом предусмотрено также начисление пенсионных баллов за периоды ухода одного из родителей за ребенком, не достигшим возраста полутора лет. В случае когда периоды ухода совпадают по времени с периодами работы, т. е. когда родитель состоял в трудовых отношениях с организацией и ему был предоставлен отпуск по уходу за ребенком, при расчете пенсионных баллов учитывается более выгодный вариант их начисления - либо за периоды работы, либо за периоды ухода за детьми.

При назначении пенсий с 1 января 2015 года специалистами Пенсионного фонда выбирается порядок подсчета пенсионных баллов, дающий право на пенсию в более высоком размере.

Граждане, которым пенсия назначалась до вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ, могут реализовать право на исчисление размера пенсии с учетом норм данного закона путем перерасчета размера пенсии либо путем отказа от ранее установленной пенсии.

Право на перерасчет пенсии с учетом начисления пенсионных баллов за периоды ухода за детьми имеют лица, у которых перерывы в работе приходятся на периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет. Перерасчет пенсии осуществляется с месяца, следующего за месяцем обращения. Размер прибавки к пенсии зависит от продолжительности учтенных в стаж периодов ухода за детьми, однако в любом случае возмещению подлежит уход не более чем за четырьмя детьми.

Если периоды работы совпадают по времени с периодами ухода за детьми, то в этом случае право на исчисление размера пенсии с заменой периодов работы периодами ухода за детьми может быть реализовано только путем отказа от ранее установленной пенсии.

При этом следует иметь в виду, что вновь установленная пенсия может быть меньше размера ранее получаемой пенсии за счет увеличения величины периода выплаты пенсии, на которую делится сумма страховых взносов пенсионера, начисленных за него работодателем с января 2002 года.

Как правило, невыгоден расчет пенсии с заменой периодов работы периодами ухода за детьми лицам, имеющим одного ребенка, лицам, у которых пенсия исчислена из высокого заработка - в этом случае периоды работы дают большую прибавку к пенсии, чем периоды ухода за детьми.

Срок подачи заявления на перерасчет неограничен. Заявление можно оформить как в клиентских службах Пенсионного фонда, так и по предварительной записи по телефону.