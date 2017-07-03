Вот он и закончился, Кубок конфедераций - 2017 в России. Закончился безоговорочной победой страны-организатора. Не сборной России (об этом речь впереди), а России, которая вопреки всем мрачным прогнозам сумела провести столь престижный турнир без сучка и задоринки.

Здесь и далее мы не будем повторяться и лишь сделаем соответствующие ремарки. Все, включая транспортировку команд в стране, размещение, питание, условия для тренировки и качество газонов в четырех городах-организаторах, вызвало лишь огромное уважение и благодарность как игроков и тренеров национальных команд, так и болельщиков, туристов и руководства ФИФА.

Выделим лишь слова президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что Россия стала членом дружной семьи футбола и теперь остальному миру предстоит открывать для себя Казань в частности и Россию в целом. И многие уже сделали для себя это открытие и теперь ждут не дождутся начала чемпионата мира, чтобы уж тогда не упустить своего шанса и прибыть на чемпионат, невзирая на уже стихающую истерию о том, что в России болельщиков ждут одни неприятности. Так что в этом плане Кубок удался. Россия растопила определенный тоннаж льда недоверия.

Что же еще привнес этот Кубок конфедераций?

Болельщики и туристы

Болельщиков и туристов на этот форум в Россию приехало не так много, как ожидалось, - около 600 тысяч человек в целом по России. Что было в итоге наработано? Во-первых, введение паспорта болельщика - это значительно упростило въезд иностранцев в нашу страну. Оформление визы было бесплатным и занимало всего несколько минут. Пока неясно, будет ли ФИФА использовать этот российский опыт в дальнейшем, но уже сейчас ясно: система эта достаточно удобна для всех приезжающих и комфортна для увеличения потока туристов. Уже сейчас многие западные турагентства взяли эту систему на заметку. Во-вторых, бесплатный проезд для обладателей паспорта болельщика и билета на матч во все города, где проходил Кубок конфедераций. Это вообще казалось сказкой для туристов, и уже сейчас Россия как принимающая сторона ЧМ-2018 прогнозирует приезд более чем миллиона туристов и болельщиков, так как ЧМ будут принимать не четыре города, а 11. Правда, ФИФА пока не утвердила действие на чемпионате паспорта болельщика - это был лишь пробный шар.

Вопросы безопасности

Ни одного серьезного правонарушения ни на стадионах, ни на железной дороге, ни в городах-организаторах - вот вам доказательство того, что службы безопасности отработали на уровне. Ну не считать же серьезным нарушением «ловкость» таксиста в Москве, начудившего с чилийским журналистом. Кстати, эпизод был раскрыт в кратчайшие сроки. Но и «о всякой мелочи надлежит помнить». Кстати, пусть и не по этому поводу, но высказался по окончании Кубка конфедераций мэр

Казани Ильсур Метшин, сказав, что в столице Татарстана будут внимательно анализировать и оценивать опыт, оставшийся по окончании турнира. В Казани не считают, что все прошло идеально: всегда есть чему поучиться, следует учесть мелкие шероховатости, дабы не допускать их впредь.

Но в целом и службы безопасности сработали слаженно, и приветливые волонтеры и стюарды внесли свою лепту в создание доброжелательной и праздничной атмосферы на трибунах и в фан-зонах, просто на улицах города. Казань в эти две недели дышала праздником футбола, жадно впитывая эту неповторимую атмосферу.

О сборной России

Мы уже писали о том, что чисто в соревновательном моменте сборная России по футболу в принципе никого не удивила. И удивить не могла. Да, понятно, что Станиславу Черчесову, принявшему национальную команду едва ли не за год перед чемпионатом мира и омолодившему ее сверх меры, трудно было с ходу наладить искрометную, зрелищную игру с обилием голов и запоминающихся моментов. Ведь соперниками-то 63-й команды мира (место России в рейтинге ФИФА) были чемпионы мира (Германия), Европы (Португалия) и две команды, входящие в шестерку лучших в мире. Что же, россияне предсказуемо выиграли у сборной Новой Зеландии, но Португалии проиграли абсолютно по делу, так и не сумев закрыть Роналду. Да и матч с Мексикой вроде бы можно свалить на два ляпа Акинфеева, но ляпы вратаря и защиты - это слабость всей команды.

К тому же Черчесов явно не та кандидатура, что может раскрыть потенциал игроков, тут нужен не столько кнут, сколько чисто психологическая работа, в которой Станислав Саламович явно не силен. А диктаторские замашки лишь портят микроклимат в национальной команде. Дзагоев, Денисов, Дзюба, Кокорин, Игнашевич, братья Березуцкие явно не испортили бы общей картины, но в их отсутствие мы получили то, что и должны были. Черчесов доволен - он видит положительную динамику и горящие глаза, но болельщики видят не просто отсутствие результата у этой сборной, но и полную ее бесперспективность в этом составе. Впрочем, это уже дело РФС, в котором сейчас заправляет господин Мутко, всецело Черчесову доверяющий.

Что нового привнес Кубок в правила?

На нынешнем Кубке конфедераций было опробовано сразу несколько новинок в правилах, и болельщики, и специалисты ждали эти нововведения с любопытством. Во-первых, был введен видеопросмотр спорных эпизодов прямо в режиме онлайн. Отметим, именно в Казани впервые в истории мирового футбола и был отменен гол, забитый из офсайда. Да и в целом можно сказать, что Казань на этом Кубке посмотрела самые зрелищные матчи турнира, исключая, пожалуй, лишь матч финальный.

Казань увидела и оценила и Роналду, и Видаля, и Чичарито, и Санчеса. Увидела и то, что сборная России на этом турнире была едва ли не самой медленной - и по передвижениям, и по мысли, и по техническому исполнению. Как говорится, болельщик почувствовал разницу, но и увидел подлинное мастерство, приобщился заодно к мировому футбольному братству.

Но вернемся к новшествам в правилах. Также были опробованы четыре замены, в случае дополнительного времени в том числе. И в целом можно сказать, что нововведения себя оправдали. При видеоповторах времени не так уж и много тратилось, а значит, и нововведение не очень удлинило игру. Но тут следует отметить и тот факт, что даже при применении системы видеоповторов «человеческий фактор» никто не отменял. И специально обученные видеооператоры также не всегда могли безоговорочно принять правильное решение.

Итак, Казань вошла в пул крупнейших городов мира, где есть на что посмотреть, который может радушно принять гостей и провести крупнейшие в мире соревнования. Причем Казань уже не робко семенит в хвосте, а шагает уверенной поступью к новым победам.