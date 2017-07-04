От сырости и резких колебаний температуры, свойственных нынешнему лету, страдают не только огородные, но и садовые культуры. О методах спасения урожая рассказывает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.



Как ни странно, одно из самых распространенных и вредоносных заболеваний крыжовника и смородины на нашем континенте - американская мучнистая роса. Существует и европейская разновидность этой болезни, но она встречается гораздо реже.

СИМПТОМЫ. На верхней стороне листьев пострадавших растений появляются небольшие белые мучнистые пятна, которые быстро увеличиваются и переходят на нижнюю сторону. Листья, напоминающие тонкий войлок темно-бурого цвета, скручиваются и засыхают, верхушки побегов искривляются и погибают. Заболевшие ягоды остаются мелкими, практически несъедобными, многие растрескиваются и опадают. У пораженных растений снижается зимостойкость, кусты могут погибнуть.

ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ. Развитие мучнистой росы начинается весной (вскоре после распускания листьев) и продолжается в течение всей вегетации. Налет, состоящий из грибницы, уплотняется, приобретает сначала коричневую, а затем темно-серую окраску.

Зимует гриб между чешуйками зараженных почек на пораженных побегах, опавших листьях и ягодах. Заражение происходит при температуре воздуха не ниже 15 - 17 градусов. Споры гриба распространяются с капельками влаги, болезнь может проявиться даже в теплую погоду при сильном перепаде дневной и ночной температур. Жаркая сухая погода сдерживает распространение инфекции.

Сильнее поражаются мучнистой росой невызревшие побеги, поэтому не стоит злоупотреблять азотными удобрениями. По этой причине во второй половине лета применяют только калийные и фосфорные удобрения.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ. Мучнистая роса, если вовремя не принять меры, может за пару лет погубить растения.

В целях профилактики ранней весной до набухания почек некоторые садоводы обливают кусты горячей водой или окунают ветки в ведро с водой, имеющей температуру 70 градусов. Говорят, помогает...

До набухания почек, если в этом есть необходимость, растения опрыскивают 1-процентным раствором медного купороса, проводят обработку фунгицидами промышленного производства. Но это уже радикальные меры. Попробуйте воспользоваться более щадящими для нашего здоровья способами.

Летом при первых признаках заболевания собирайте и уничтожайте больные листья и ягоды. Сильно пораженные части ветвей срежьте и сожгите. Иногда приходится выкорчевывать даже целый куст! Растения, которые еще можно спасти, обрабатывают молочной сывороткой, разбавленной водой в 10 раз, настоем перепревшего сена или коровяка. В период вегетации (первый раз - до цветения, второй - после него) обрабатывают кусты раствором кальцинированной соды (50 г и 10 г мыла на 10 л воды). Можно облить кусты разбавленным водой коровяком. Дадут эффект опрыскивание кустов настоем золы (2 стакана на 10 л воды) и внесение сухой золы в приствольные круги.

Чтобы не занести на участок опасное заболевание, следует высаживать только здоровые саженцы, приобретенные в специализированных магазинах и питомниках. К сведению: существуют устойчивые к мучнистой росе сорта смородины («Бинар», «Дачница», «Илья Муромец», «Искушение», «Купалинка», «Очарование», «Селеченская», «Титания», «Церера») и крыжовника («Мысовский 17», «Родник», «Орленок», «Челябинский слабошиповатый», «Арлекин», «Консул», «Кооператор», «Командор», «Хаутон»). На них и следует делать ставку.