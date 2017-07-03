Дачники давно открыли садово-огородный сезон, несмотря на капризы погоды. Горожане отправляются после трудовой недели за город поработать на грядках, насладиться свежим воздухом. Но бывает так, что вдыхать этот самый воздух на любимой даче не доставляет никакого удовольствия.

С недавних пор на наших пригородных 6 сотках в садовом товариществе воздух назвать чистым тоже можно лишь с большой натяжкой, поскольку соседи три года назад решили построить на своем участке курятник. Конечно, сейчас этим мало кого удивишь: садоводы разводят и гусей, и кроликов, и коз. А пробуждение под петушиный крик даже вносит нотку деревенской романтики в наше пребывание на природе. Но если отбросить романтику и не принимать во внимание соседскую выгоду (теперь-то они не заморачиваются, где достать диетические яйца), то не такое уж это безобидное по отношению к соседям дело - разведение мелкой птицы.

Во-первых, соседи поставили свой курятник прямо на границе с нашим участком, не отступив ни метра от нашей территории. Не говоря уже о том, что не согласовали этот вопрос с нами. Первый год запаха от куриного подворья мы почти не замечали. На следующий год «аромат» продуктов куриной жизнедеятельности стал чувствоваться, особенно после дождя и когда ветер дул в нашу сторону. Ведь сосед не утруждал себя регулярным выгребанием помета из курятника. Вместо этого он просто пересыпал очередной слой птичьих экскрементов песком... Надо сказать, на третий год такого сосуществования с курами, то есть нынче, наше терпение лопнуло. И мы решили поговорить с соседями.

Родственники отговаривали, мол, ругаться с соседями себе дороже. Но мы все же решили пойти к ним с намерением провести конструктивные переговоры. Узнав в интернете, что существуют строительные нормы и правила (СНиПы), по которым постройку для разведения кур надо располагать не ближе 4 метров от границы участка, мы попросили соседей просто перенести курятник подальше от межи. В ответ они вспомнили все наши огрехи, и понеслось... Эх, права была родня, конструктивного разговора не получилось.

Теперь соседи с нами не общаются. А проблему с курятником они решили завуалировать с помощью высокого забора из профнастила. Мол, так до вас запах доноситься почти не будет, что вы возмущаетесь? При этом теперь и у них появилась проблема - тень от забора падает на фруктовые деревья и кустарники на участке. Хотя, конечно, это уже не наша забота...

Получается, что по действующему законодательству участки садовых товариществ не предназначены для разведения птицы и иных животных. Как правило, для входящих в СНТ участков установлен такой вид разрешенного использования - «для ведения гражданами садоводства и огородничества». При возникновении у хозяина желания развести кур на участке такой территории должен быть присвоен соответствующий вид разрешенного использования (например, для личного подсобного хозяйства). Можно, конечно, пойти на компромисс с соседями и сделать так, чтобы куры и продукты их жизнедеятельности никого не беспокоили. Некоторые СНТ уже в уставе прописывают разрешение на содержание кур, и тогда вопросов у дачников по этой проблеме не возникает.

Однако согласно СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», утвержденным постановлением Госстроя РФ от 10.09.1997 №18-51, на садовом (дачном) участке могут возводиться хозяйственные постройки, в том числе для содержания мелкого скота и птицы. Пунктами 6.7 - 6.9 СНиП установлены предельные расстояния, на которые постройки для животных должны быть удалены от жилых домов и прочих сооружений. Так, п. 6.7 гласит: «Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: от жилого строения (или дома) - 3 метра; от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 метра; от других построек - 1 метр».

Но СНиП 30-02-97 были включены в перечень документов в области стандартизации, применяемых на добровольной основе (согласно приказу Росстандарта от 30.03.2015 №365), то есть в настоящее время положения СНиП 30-02-97 носят только рекомендательный характер.

А если законодательно вопрос не отрегулирован, приходится руководствоваться такими неопределенными понятиями, как здравый смысл, взаимоуважение и желание жить без нервотрепки.

Комментарий начальника отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиевой:



- Исходя из предусмотренных законодательством определений «садовый земельный участок» и «дачный земельный участок» на таких участках правообладатель вправе строить жилые строения (садовые или дачные дома), а также хозяйственные строения и сооружения. При этом следует отметить, что земельный участок должен использоваться в соответствии с установленным для него целевым назначением. Это означает, что на садовом или дачном участке может быть построено не любое хозяйственное строение или сооружение, а только то, что необходимо для отдыха гражданина, а также для выращивания плодовых, ягодных, овощных и иных сельскохозяйственных культур. Например, можно построить баню, беседку, сарай, индивидуальный гараж, а вот возводить на таком участке магазин, склад, автомойку или, допустим, пункт шиномонтажа запрещено законодательством. Напомним, что нецелевое использование земельного участка является административным правонарушением и влечет наказание в виде штрафа.

Комментарий юриста Руслана Галиуллина:

- По данному вопросу имеются судебные прецеденты, когда одним из соседей заявлялся иск к любителю домашней птицы о запрете использовать садовый участок для содержания домашних животных и птиц с нарушением санитарных норм и правил, об обязании использовать указанный земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования, а также обязании перенести строения и сооружения от смежного ограждения (забора). Однако, если в уставе СНТ закреплено право членов на содержание мелкого рогатого скота и птицы и при этом соблюдены все градостроительные нормы в части отступов построек от смежного земельного участка, суды в удовлетворении подобных исков отказывают. Но существуют и противоположные судебные решения, когда члена СНТ, занимающегося разведением птицы, обязывают прекратить эту деятельность, однако такие решения мотивированы именно ненадлежащим содержанием животных.