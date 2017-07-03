С недавних пор на наших пригородных 6 сотках в садовом товариществе воздух назвать чистым тоже можно лишь с большой натяжкой, поскольку соседи три года назад решили построить на своем участке курятник. Конечно, сейчас этим мало кого удивишь: садоводы разводят и гусей, и кроликов, и коз. А пробуждение под петушиный крик даже вносит нотку деревенской романтики в наше пребывание на природе. Но если отбросить романтику и не принимать во внимание соседскую выгоду (теперь-то они не заморачиваются, где достать диетические яйца), то не такое уж это безобидное по отношению к соседям дело - разведение мелкой птицы.

Во-первых, соседи поставили свой курятник прямо на границе с нашим участком, не отступив ни метра от нашей территории. Не говоря уже о том, что не согласовали этот вопрос с нами. Первый год запаха от куриного подворья мы почти не замечали. На следующий год «аромат» продуктов куриной жизнедеятельности стал чувствоваться, особенно после дождя и когда ветер дул в нашу сторону. Ведь сосед не утруждал себя регулярным выгребанием помета из курятника. Вместо этого он просто пересыпал очередной слой птичьих экскрементов песком... Надо сказать, на третий год такого сосуществования с курами, то есть нынче, наше терпение лопнуло. И мы решили поговорить с соседями.

Родственники отговаривали, мол, ругаться с соседями себе дороже. Но мы все же решили пойти к ним с намерением провести конструктивные переговоры. Узнав в интернете, что существуют строительные нормы и правила (СНиПы), по которым постройку для разведения кур надо располагать не ближе 4 метров от границы участка, мы попросили соседей просто перенести курятник подальше от межи. В ответ они вспомнили все наши огрехи, и понеслось... Эх, права была родня, конструктивного разговора не получилось. 

Теперь соседи с нами не общаются. А проблему с курятником они решили завуалировать с помощью высокого забора из профнастила. Мол, так до вас запах доноситься почти не будет, что вы возмущаетесь? При этом теперь и у них появилась проблема - тень от забора падает на фруктовые деревья и кустарники на участке. Хотя, конечно, это уже не наша забота...

Получается, что по действующему законодательству участки садовых товариществ не предназначены для разведения птицы и иных животных. Как правило, для входящих в СНТ участков установлен такой вид разрешенного использования - «для ведения гражданами садоводства и огородничества». При возникновении у хозяина желания развести кур на участке такой территории должен быть присвоен соответствующий вид разрешенного использования (например, для личного подсобного хозяйства). Можно, конечно, пойти на компромисс с соседями и сделать так, чтобы куры и продукты их жизнедеятельности никого не беспокоили. Некоторые СНТ уже в уставе прописывают разрешение на содержание кур, и тогда вопросов у дачников по этой проблеме не возникает. 

Однако согласно СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», утвержденным постановлением Госстроя РФ от 10.09.1997 №18-51, на садовом (дачном) участке могут возводиться хозяйственные постройки, в том числе для содержания мелкого скота и птицы. Пунктами 6.7 - 6.9 СНиП установлены предельные расстояния, на которые постройки для животных должны быть удалены от жилых домов и прочих сооружений. Так, п. 6.7 гласит: «Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: от жилого строения (или дома) - 3 метра; от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 метра; от других построек - 1 метр». 

Но СНиП 30-02-97 были включены в перечень документов в области стандартизации, применяемых на добровольной основе (согласно приказу Росстандарта от 30.03.2015 №365), то есть в настоящее время положения СНиП 30-02-97 носят только рекомендательный характер. 

А если законодательно вопрос не отрегулирован, приходится руководствоваться такими неопределенными понятиями, как здравый смысл, взаимоуважение и желание жить без нервотрепки. 

Комментарий начальника отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиевой:

- Исходя из предусмотренных законодательством определений «садовый земельный участок» и «дачный земельный участок» на таких участках правообладатель вправе строить жилые строения (садовые или дачные дома), а также хозяйственные строения и сооружения. При этом следует отметить, что земельный участок должен использоваться в соответствии с установленным для него целевым назначением. Это означает, что на садовом или дачном участке может быть построено не любое хозяйственное строение или сооружение, а только то, что необходимо для отдыха гражданина, а также для выращивания плодовых, ягодных, овощных и иных сельскохозяйственных культур. Например, можно построить баню, беседку, сарай, индивидуальный гараж, а вот возводить на таком участке магазин, склад, автомойку или, допустим, пункт шиномонтажа запрещено законодательством. Напомним, что нецелевое использование земельного участка является административным правонарушением и влечет наказание в виде штрафа.

Комментарий  юриста Руслана Галиуллина:

- По данному вопросу имеются судебные прецеденты, когда одним из соседей заявлялся иск к любителю домашней птицы о запрете использовать садовый участок для содержания домашних животных и птиц с нарушением санитарных норм и правил, об обязании использовать указанный земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования, а также обязании перенести строения и сооружения от смежного ограждения (забора). Однако, если в уставе СНТ закреплено право членов на содержание мелкого рогатого скота и птицы и при этом соблюдены все градостроительные нормы в части отступов построек от смежного земельного участка, суды в удовлетворении подобных исков отказывают. Но существуют и противоположные судебные решения, когда члена СНТ, занимающегося разведением птицы, обязывают прекратить эту деятельность, однако такие решения мотивированы именно ненадлежащим содержанием животных.