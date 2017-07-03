Кубок конфедераций FIFA - 2017 стал могучим футбольным праздником, на который съехались действующие чемпионы всех шести конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА), а также победитель предыдущего чемпионата мира по футболу FIFA и сборная-хозяйка турнира.
Игры Кубка конфедераций состоялись в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. В нашей стране они прошли впервые. Команды сыграли 16 матчей в четырех городах-организаторах: Сочи, Казани, Санкт-Петербурге и Москве. Уже в пятый раз игры Кубка конфедераций проходят в той же стране, которая принимает чемпионат мира по футболу.
Кубок конфедераций FIFA - 2017 в России - это восьмой розыгрыш турнира в его нынешнем варианте. Первое соревнование с таким названием состоялось в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии, в 1997 году.
Лучшие бомбардиры за всю историю турнира - игрок сборной Мексики Куатемок Бланко и бразилец Роналдиньо. Каждый записал на свой счет по 9 голов.
Официальный трофей Кубка конфедераций FIFA воплощает в себе образ «Фестиваля чемпионов». В верхней части основания приза расположены шесть медальонов, символизирующих шесть конфедераций, верхушка трофея - сфера в виде земного шара. Сферическая форма подчеркивает, что футбол объединяет болельщиков со всего мира. На трофее нанесены изображения шести континентов, представители которых участвуют в этом турнире FIFA.
Ни один Кубок конфедераций FIFA не может обойтись без грандиозного вклада волонтеров, которые оказывают ключевую поддержку разным операционным сферам, в то же время создавая фантастическую атмосферу на турнире благодаря своему дружескому и веселому отношению. Добровольными помощниками на турнирах стали более 5500 волонтеров.
В турнире приняли участие команды: Россия (хозяйка), Германия (победитель ЧМ-2014), Австралия (победитель Кубка Азии), Чили (победитель Кубка Америки), Мексика (обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ), Португалия (чемпион Европы), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК) и Камерун (победитель Кубка африканских наций). Сборные Чили и России стали дебютантами турнира.
Рекордсмен по количеству сыгранных на Кубке конфедераций матчей - голкипер сборной Бразилии Дида. Он выходил в общей сложности в 22 матчах.
Официальная эмблема - волшебная жар-птица. Основными цветами эмблемы выбраны красный и серебристый - живые и теплые, они символизируют доброту и радушие России.
Стоимость билетов: от 960 (матчи в группах) до 16400 рублей (финал).
Матчей сыграно 16. Голы за матч - в среднем 2,7.
Карточек за матч в среднем: удалений 0,2, предупреждений 3,6.
Лучший бомбардир - Тимо Вернер (Германия), 11 ударов, 3 гола.
Лучший по сейвам - Руй Патрисиу (Португалия), 14 сейвов, пропущено 3 гола.
Команды. Лучшая по голам - Германия, 12 голов. 11 голов с игры, 1 со стандарта. В среднем на турнире 5,4.
Лучшие голы турнира:
1. Марко Фабиан (Мексика): Германия - Мексика.
2. Керем Демирбай (Германия): Германия - Камерун.
3. Андре-Франк Замбо Ангисса (Камерун): Камерун - Австралия.
4. Андре Силва (Португалия): Новая Зеландия - Португалия.
5. Рауль Хименес (Мексика): Мексика - Новая Зеландия.
6. Рикарду Куарежма (Португалия): Португалия - Мексика.
Лучшая команда в атаке - Мексика. 83 удара, 7 голов. 23 заблокированных удара, 28 сейвов, 25 ударов мимо ворот.
Шесть лучших забитых мячей определил медиаканал ФИФА FIFA.com.
Лучшие голы турнира:
1. Марко Фабиан (Мексика): Германия - Мексика.
2. Керем Демирбай (Германия): Германия - Камерун.
3. Андре-Франк Замбо Ангисса (Камерун): Камерун - Австралия.
4. Андре Силва (Португалия): Новая Зеландия - Португалия.
5. Рауль Хименес (Мексика): Мексика - Новая Зеландия.
6. Рикарду Куарежма (Португалия): Португалия - Мексика.
Теперь пришло время сказать свое слово футбольным болельщикам со всего мира. Выберите лучший гол из числа этих разнообразных забитых мячей, каждый из которых хорош по-своему. Обратите внимание на то, что проголосовать за лучший гол на сайте FIFA.com необходимо до понедельника, 10 июля. Голосование будет закрыто в этот день в 11.00 по московскому времени. Посмотрите все шесть голов и сделайте свой выбор!
Публикация подготовлена по материалам медиаканала ФИФА ru.fifa.com Фото: Фарит МУРАТОВ
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