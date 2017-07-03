Недавно я стал свидетелем разговора своих знакомых, в ходе которого одна дама неистово доказывала оппоненту, что мужчина обязан все заработанные деньги непременно нести в дом, а проще говоря, отдавать жене. Признаться, подобный подход мне знаком, но не слишком понятен. Почему в наших маленьких семейных демократиях министром финансов обязательно должна быть женщина?

«Почему?»

Собственно, я оказался втянутым в спор. На этот невинный, как мне казалось, вопрос барышня убежденно заявила, что все мы, носители первичных мужских половых признаков, как один инфантильные идиоты, не способные рационально распорядиться деньгами. Честно сказать, такое мнение меня задело, и я попросил аргументировать его. И что узнал? Что деньги мужчине нельзя в руках оставлять, иначе он тут же их пропьет. Не знаю, не знаю... Мне почему-то кажется, что человек, все свободное время проводящий в поклонениях зеленому змию, просто физически не способен нормально зарабатывать деньги.

Следующий аргумент меня просто поразил. Звучал он примерно так: «Вы, мужики, постоянно тратите деньги на фигню».

Вот так вот. Собственно, фигня у каждого мужика своя. Чаще всего это машина, по мнению некоторых женщин, не заслуживающая тех денег, что в нее вкладываются. Чуть реже в списке смертных грехов оказывается рыбалка, требующая финансовых вложений. В общем, я не нашелся что ответить на такое мнение, кроме: «И что?» Я взрослый самостоятельный мужчина, и если сказал, что мне нужен этот радиоуправляемый вертолет, значит, он мне действительно нужен.

А если серьезно, то не вижу ничего смертельного в том, что человек имеет хобби, даже если оно требует некоторых трат. В конце концов человек не двужильный, досуг - тоже важная часть жизни. Впрочем, некоторые натуры склонны увлекаться, в таком случае иногда тратятся действительно крупные суммы.

А что насчет дам?

И вот тут мы подошли к главному. А что, только мужчины могут быть расточительными? Одна моя бывшая пассия, с которой мы совместно проживали и вели хозяйство, могла зайти в магазин, чтобы разменять пятитысячную купюру, но вместо этого покупала десятую пару обуви. Без шуток, так оно и происходило. При этом деньги у нее делились ровно на две категории: «мои» и «наши». Проще говоря, заработанные ею средства она, по ее мнению, могла тратить свободно и без оглядки на мое мнение, тогда как каждый добытый мною рубль становился как бы национальным достоянием и переходил в семейный бюджет, который принимался не иначе как после третьего чтения. Выражаясь менее образно, все мои траты находились под строжайшим контролем, при этом обеспечение семьи полностью лежало на мне. Собственно, это и стало одной из причин нашего расставания.

Заначка

Древнее искусство закладки заначки было придумано мудрыми мужчинами, не сумевшими одержать победу в борьбе с женской монополией на казначейство, но не сдавшимися и ушедшими в партизанскую войну. Самые опытные из них схожи с дворовым псом, закапывающим кости во всех углах своей территории, - так и мужчина прячет небольшие суммы в разных местах: в квартире, машине, гараже, на работе. Один мой знакомый немного таксовал, чтобы иметь деньги на содержание машины. Заработанное таким образом он прятал в пачку из-под сигарет, которая лежала в багажнике. Впрочем, не будем больше приводить примеры, ведь секреты закладки заначки у каждого мужчины свои, делиться ими никто не станет. Скажу лишь, что в наше время с доступным интернетом и банками стало гораздо проще завести дополнительную карту, о которой не знает супруга, так что искусство заначки постепенно теряется.

А если серьезно?

С моей нынешней супругой все совсем иначе. Мы вместе оплачиваем счета, откладываем деньги на отпуск и просто на черный день, планируем крупные покупки. Все, что не входит в эти статьи, остается в личном кармане, за эти деньги мы друг перед другом не отчитываемся.

Есть что-то унизительное в том, чтобы выпрашивать у жены свои деньги. Неоднократно становился свидетелем того, как взрослый мужчина в пятничный вечер отпрашивался у жены в бар, потому что личных денег у него попросту нет. А супруга, упиваясь собственной властью, клеймила его алкоголиком. Лично мне такая картина всегда казалась противоестественной.

Самый глупый аргумент, что в ходе спора сумела привести дама, о которой я рассказывал, звучал следующим образом: «Так всегда было заведено».

Ну здорово, видимо, в вашей семье так действительно было заведено. Только мне кажется, в семье деньгами должен распоряжаться тот, у кого это лучше получается, что от пола вообще слабо зависит.

Что думают молодые семьи?

Регина Иксанова, юрист:



- У нас в семье все деньги держу я, муж отдает всю зарплату, а потом общая сумма распределяется исходя из совместных планов и потребностей. Мне кажется важным, чтобы был общий семейный бюджет, а уж кто держит деньги - муж или жена, не так важно. А еще нужна прозрачность, чтобы оба видели, на что уходят деньги.

Ирина Гузельбаева, экскурсовод:



- Муж не должен отдавать жене или она ему. Они должны объединять усилия. Пока я была аспирантом, большая часть семейных расходов ложилась на мужа, теперь я стала зарабатывать больше, поэтому и мой вклад в наш бюджет весомее. Люблю, когда расходы распределяются по нескольким статьям: так их легче контролировать.

Павел Андреев, менеджер отдела развития:



- Категорически не согласен с тем, чтобы отдавать зарплату жене. Муж заработал - муж тратит. У жены к телефону привязана моя банковская карта, если она что-то захотела, может купить. Деньги в семье общие, но крупные покупки мы всегда согласуем друг с другом. Ну а за личными мелкими тратами предпочитаю не следить.

Роман Зубов, инженер:



- В нашей семье зарплата делится на несколько частей: коммунальные расходы, общая казна на продукты и амортизационные расходы плюс откладываем. Продукты обычно покупаю я, просто потому что могу больше нести. Заначка есть у каждого, но она для критических случаев. Я считаю, деньги должны грамотно распределяться либо мужчиной, либо коллегиально, но никак не женщиной.

Артемий Пантелеев, слесарь-сборщик:



- Наконец-то сумел убедить супругу передать ведение семейного бюджета в мои руки. Очень уж долго не хотела признавать, что она транжира. Тем не менее теперь согласилась с тем, что я распоряжаюсь деньгами лучше ее, тем более что за готовку в нашей семье отвечаю я.