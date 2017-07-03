Нашу планету время от времени поражают эпидемии вирусов. Из свежих в памяти - Эбола и птичий грипп. Но в цифровой век угрозе заражения подвергаются не только люди, но и техника. 27 июня по миру прошлась новая эпидемия - эпидемия компьютерного вируса Petya.

Краткий ликбез

Так что же такое компьютерный вирус? Люди ошибочно называют вирусом программы-шпионы, спам и даже знаменитый троян. На деле это не более чем вредоносные программы. А компьютерный вирус - разновидность вредоносных программ, способных создавать собственные копии. В дополнение к этому вирус может повредить, зашифровать или уничтожить все файлы и данные на носителе.

История вируса Petya

Первые разновидности этого вируса появились еще в марте 2016 года. Petya, попав в компьютер, шифрует данные. Особенно его интересуют данные, необходимые для загрузки компьютера. Как только вирус достигает этой цели, хранящиеся на компьютере файлы становятся недоступны. А перед озадаченным пользователем появляется сообщение, в котором хакеры требуют заплатить 300 долларов, иначе вирус удалит зашифрованные данные.

В марте 2016 года, по всей видимости, была лишь разминка. Тогда вирусу удалось заразить куда меньше компьютеров, чем другим программам-вымогателям. После этого создатели вируса потратили больше года, чтобы выпустить новую модификацию в сеть.

27 июня 2017 года вирус объявился на Украине. Затем он распространился и на остальной мир. Насколько удалось выяснить специалистам, отправной точкой заражения стало обновление программы, использующейся для отчетности и документооборота. В первый день вирус заблокировал десятки тысяч компьютеров.

Как и в 2016 году, вирус требовал заплатить 300 долларов. Если не заплатить - он удалит все данные на компьютере. Как выяснится позже, вирус уничтожал данные независимо от того, заплатил ли пострадавший деньги.

Вирус нанес ущерб всевозможным госструктурам, банкам, аэропортам и крупным компаниям. Самый сильный удар пришелся на Украину, откуда все и началось. Аэропорты Харькова и Борисполь (Киев) оказались парализованы. На рейсы людей регистрировали вручную, без использования компьютеров. Сайт правительства Украины стал недоступен. Крупнейшие банки и энергетические сети страны также оказались под ударом. Кибератака поразила даже Чернобыльскую АЭС.

Затем вирус распространился на весь мир. В России самый сильный удар хакерской атаки ощутили на себе нефтедобывающие компании. В Германии пострадал главный железнодорожный оператор. В других странах под ударом оказались ведущие медиаресурсы и транспортные компании.

Это только начало?

12 мая по миру прошлась эпидемия вируса WannaCry. 27 июня объявился Petya. Что дальше? Пока что последствия этих вирусов хоть и болезненные, но не фатальные. Однако с каждой новой эпидемией дела становятся хуже. Заражается больше компьютеров. Больше людей платят деньги вымогателям. Страдают инфраструктуры государственного уровня.

Пока что не совсем понятны цели создателей вируса. На первый взгляд кажется, что это деньги. Тогда почему Petya уничтожает данные, даже если деньги заплачены? Не самый умный ход. Ведь люди куда охотнее отдавали бы деньги, если бы это приносило реальную пользу.

Создается ощущение, что создатели вируса хотели нанести как можно больший ущерб. Создать хаос. И возможно, прощупать почву. Petya может оказаться лишь разведчиком, после появления которого начнутся настоящие боевые действия.

Что делать, если все-таки подхватили вирус?

Самое главное, что стоит запомнить: ни в коем случае не переводить хакерам деньги. Компьютер это все равно не спасет. Наилучшим выходом из ситуации будет обратиться к специалистам. Да и стоит это дешевле, чем отдавать свои кровные вымогателям.

Но даже если вас не коснулись вирусы, не стоит забывать о профилактике. Установите лучший антивирус, скачайте на него последнее обновление. Антивирусы уже способны отслеживать Petya и не давать ему доступ к данным. В наше время нужно быть начеку. Подхватить вирус в интернете легче, чем включить компьютер. Поэтому рекомендуем пользоваться антивирусами, не заходить на подозрительные сайты и не скачивать сомнительные бесплатные программы.