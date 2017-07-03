85-летнему отцу стало плохо в 7 утра. Врач скорой помощи сразу же заподозрил проблемы с сердцем, хотя раньше родитель на свой «мотор» не жаловался. Электрокардиограмма, укол, снова ЭКГ, и вот уже отца кладут на носилки и выносят к машине. Едва отъехали от крыльца, как медсестра по указанию врача вновь делает укол, и мы рвем с места под вой сирены.

По всей видимости, уколы не помогли, потому что отец не переставал охать от сильной боли. И тогда врач быстро пересаживается в салон и продолжает свою работу. Краем глаза замечаю, как мы мчимся по улице Миля, заставляя машины прижиматься к обочине.

- Руслан, осторожнее, на крыльях все равно не взлетишь! - не отпуская руку больного, кричит водителю врач.

И тут мы въезжаем в плотную четырехполосную пробку на Амирхана со стороны авторынка. Где-то впереди идут ремонтные работы, на часах 8 утра - самый пик, поэтому все ряды заполнены автомобилями. Я закрыла глаза от страха, понимая, что такое скопление машин невозможно преодолеть. Тем временем отец уже только стонал в почти бессознательном состоянии.

Я не видела, что творил водитель нашей неотложки. Слышала только вой сирены, сигнал клаксона и сдержанные уговоры нашего врача, мол, Руслан, успокойся, люди выше головы прыгнуть не смогут. Но у водителя как-то получилось прорваться. Из пробки мы вылетели через 5 минут, а еще через минуту въезжали в ворота 7-й городской больницы. Отца тут же подхватили врачи кардиологического центра, всего за час было сделано все необходимое, в том числе и стентирование. Затем его подняли в реанимацию.

Некоторое время спустя я успокоилась и смогла взять небольшое интервью у водителя нашей скорой Руслана Шагиахметова.

- Руслан, как давно вы работаете на Станции скорой помощи?

- Примерно пять лет. До этого занимался грузоперевозками, работал на «Газели».

- Почему именно скорая? Работа ведь неспокойная, да и зарплата, наверное, скромная...

- Если честно, то надо было решить жилищный вопрос - вступил в соципотеку. Но не последнюю роль сыграло и то, что работу водителя знаю и люблю, а потом, когда уже начал работать в бригаде скорой помощи, добавилось еще одно - желание помогать людям и спасать их. Что касается денег, то я подрабатываю еще на такси. График на основной работе скользящий: сутки через трое. Так что успеваю подработать, с детьми поиграть и домашними делами заняться.

- Как вам удалось проехать глухую четырехполосную пробку?

- В первую очередь благодаря понимающим водителям, да и опыт нужный уже имеется. В таких ситуациях мы, водители скорой, маневрируем, жмем на сигналы, в том числе и проблесковые. В большинстве случаев это помогает.

- Но не всегда есть понимание со стороны автолюбителей. Агрессию приходилось встречать? Как выходите из этой ситуации?

- К сожалению, без негатива не обходится. Правда, в последнее время, после нескольких громких случаев, попавших в СМИ, водители стали к нам относиться более лояльно. Но все-таки есть принципиальные в худшем смысле автолюбители, которые ни за что не согласны подвинуться даже на 10 сантиметров. Но ведь вполне может случиться так, что они рано или поздно будут наказаны за свое упрямство - автохама или его родственника везут на скорой в больницу, а доехать до приемной не могут, потому что на пути неотложки встает другой якобы принципиальный автохам. Получается цепная реакция - зло порождает ответное зло. А стоит всего лишь исполнить требование закона - притормозить на минуту.

- Какие требования предъявляются к водителям скорой помощи при приеме на работу?

- Для работы на Станции скорой помощи принимают только водителей первого класса со всеми категориями, то есть профессионалов. Раз в год сдаем экзамены в ГИБДД. Помимо этого, обязательная ежегодная медкомиссия. Проверяют чуть ли не как космонавтов.

- У вас работа тяжелая физически и нервная, а тут еще и подработка. Как вы успеваете отдохнуть? Уставший водитель может ведь и бед натворить.

- Мы все это прекрасно понимаем, поэтому успеваем после суточного дежурства и отдохнуть, и с семьей побыть, а еще немного поработать. Одно другому не мешает.

- Как водитель такси пропускаете спецмашины?

- Само собой. И хотя работа таксиста тяжелая, все же на скорой ты чувствуешь тройную ответственность. И все мои коллеги по извозу с пониманием относятся к каретам скорой - они едут на вызов спасать чью-то жизнь и здоровье.

- Ваша супруга не против такой нагрузки?

- Ну, скажем так, не совсем одобряет. Но примиряет ее то, что я стою в очереди на получение квартиры по соципотеке как бюджетник. А чтобы семья не страдала от нехватки денег (что скрывать, бюджетники получают не такие уж большие деньги), многие из водителей неотложек, медперсонала подрабатывают еще на дополнительных работах.

- Наверняка вы видели смерть близко и не единожды. Как относитесь к этому?

- Именно на этой работе я понял, насколько хрупка наша жизнь и как беспомощен человек. Надо беречь себя, своих родных и близких. И за рулем не забывать об ответственности, в противном случае можно стать причиной человеческого горя.