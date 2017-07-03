Как сделать каждый двор уютным и безопасным? Есть ли польза от видеонаблюдения в режиме онлайн? Какая судьба ждет Лебяжьи озера и историческую Адмиралтейскую слободу? Об этих и других актуальных проблемах мы беседовали с гостем редакции «Казанских ведомостей» - главой администрации Московского и Кировского районов

г. Казани Сергеем Мироновым.

Представляем гостя

Сергей Миронов родился 1 июня 1983 года в Казани. В 2004 году окончил Казанский юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция», в 2007-м получил дополнительное образование в Академии управления «ТИСБИ». Служил в органах внутренних дел РТ. С 2012 по 2016 год занимал пост председателя комитета по делам детей и молодежи исполкома г. Казани. С 22 апреля 2016 года - глава администрации Московского и Кировского районов столицы РТ. Женат, воспитывает сына и дочь.

Год серьезных перемен

- Сергей Александрович, вы на должности главы администрации Кировского и Московского районов чуть больше года. Что самое важное было сделано за это время?

- Это был очень серьезный для меня год. Спасибо жителям районов, руководству города и команде администрации за поддержку. Они отнеслись ко мне с пониманием, дали время осмотреться, освоиться, войти в курс дела. Но год - это определенный рубеж, после которого любой шаг будет оцениваться гораздо строже. Мы к этому готовы. Команда у нас инициативная, креативная. Стремимся к тому, чтобы посещение администрации было комфортным для всех - и для пожилых, и для инвалидов, и для молодых мам с детьми. К нам часто приезжают делегации администраций других городов Татарстана и России, и они с интересом изучают наш опыт работы с посетителями, работу нашего центра оперативного управления.

- А чем занимается этот центр?

- Во дворах наших районов установлено 1500 видеокамер. Во дворе по три камеры: одна направлена на детскую площадку, вторая - на мусорную площадку, третья - на въезд во двор. Видеосигналы со всех камер в режиме онлайн поступают на пульт центра оперативного управления. Теперь мы в курсе, как вывозится снег, мусор, как идут ремонт и благоустройство дворов. Замечания отправляются в управляющую компанию, и она оперативно устраняет недостатки. Видеонаблюдение помогает предотвратить какие-то чрезвычайные ситуации, то есть мы работаем на опережение. В результате за минувший год количество обращений и жалоб в «Народный контроль» и «Открытую Казань» снизилось на треть. К тому же камеры заметно облегчают работу отдела ЖКХ администрации. Сейчас объективно оценить ситуацию можно по видеозаписи, а фотофиксацию факта заменяет скрин с экрана монитора. Планируем оборудовать видеокамерами парки, скверы, общественные места в жилых массивах, крупные магистрали.

Где светло, там безопасно

- Какие самые больные проблемы Московского и Кировского районов?

- Это старейшие районы Казани. Отсюда и главные проблемы: ветхое жилье, много домов, которые требуют капитального ремонта. Отдельная тема - дороги. Ремонт дорог, строительство развязок жизненно необходимы. Особенно нужна развязка на Горьковском шоссе. Оно и сейчас перегружено, но с предстоящей массовой сдачей домов в ЖК «Салават Купере» ситуация станет еще сложнее.

- Казанцы заметили в Московском районе нестандартный подход к ремонту домов, там даже обычные панельные хрущевки после обновления становятся неожиданно уютными…

- Капитальный ремонт - это не просто обновить фасады, перекрасить стены, навести порядок в подъездах. Мы стремимся создавать такую среду, чтобы жить в ней было приятно, комфортно и безопасно. Поэтому в нескольких хрущевках на улице Восстания входные группы сделали прозрачными. В подъездах стало намного больше света. Помимо серьезной экономии электроэнергии здесь начинает работать важный психологический аспект: где светло, там безопасно.

Всегда в центре внимания безопасность маршрутов, по которым дети ходят в школы, детские сады. Где-то кусты убираем, где-то ставим дополнительные фонари, лампочки, чтобы хорошо осветить эти участки.

- Прозрачные подъездные двери совсем непривычны для Казани. Интересно, как к ним относятся сами жильцы этих домов?

- Сначала удивлялись. Некоторые говорили: «Зачем вы это делаете? Все равно двери будут бить». Но этого, к счастью, не происходит. Когда вокруг красиво, чисто, аккуратно, люди начинают бережно относиться к тому, что их окружает.

Очень важно доносить эти идеи до каждого жителя. Поэтому мы ведем большую работу со старшими по домам. Они наши главные помощники. Собираем их в администрации, проводим семинары. Их учат многому: нововведениям в законодательстве по ЖКХ, как выстраивать диалог с населением и даже тому, как составлять и оформлять объявление, как его повесить в подъезде, чтобы его заметили и прочитали. Мелочей в работе старших по домам не бывает.

От жильцов ждут инициативы

- Во многих жилых домах Казани устанавливаются индивидуальные тепловые пункты, которые греют воду. Мнения об этом новшестве разные…

- Надо разъяснять людям преимущества индивидуальных тепловых пунктов. Раньше вода грелась далеко от дома, и, пока она шла по трубам, ее температура снижалась. Знакомая картина - открываешь кран, и приходится ждать несколько минут, пока вода потеплеет. А здесь буквально две секунды - и горячая вода, потому что она греется совсем рядом, в самом доме. Плюсы очевидны - вода чище, в конечном итоге это позволит жильцам значительно экономить на горячей воде, потому что ее доставка - дорогостоящая услуга. Те, у кого в домах тепловые пункты уже установлены, по достоинству оценили их удобство и экономичность.

В этом году по программе модернизации системы горячего водоснабжения эти пункты планируется установить в 162 домах Кировского и Московского районов.

- Программа благоустройства дворов будет развиваться?

- В этом году в рамках программы благоустройства в двух наших районах планируется отремонтировать 38 дворов на общую сумму 125 миллионов рублей. По законодательству ремонт дворовой территории - обязанность ТСЖ, потому что эта территория находится в их собственности. Комплексный ремонт и благоустройство одного двора обходятся примерно в 7 - 8 миллионов рублей.

- И ТСЖ собирают такие средства?

- Нет, это очень сложно. Но у нас есть хорошие примеры эффективного сотрудничества с ТСЖ. Например, мы общими усилиями благоустроили двор дома №33 на улице Батыршина, и этот двор занял первое место по городу как самый благоустроенный.

А в прошлом году по инициативе жильцов наших районов впервые был проведен конкурс народного караоке «Голос нашего двора - голос нашей команды!» Люди пели во дворах, скверах, парках. Зрителями и участниками импровизированных концертов стали более 7 тысяч человек. Совместное исполнение всеми любимых песен - мощная объединяющая сила! Приятно, что этот проект стал призером международного конкурса Eventiada Awards - 2016 в номинации «Креатив года». Мы с радостью будем поддерживать такие замечательные инициативы.

Лебяжьи озера и Адмиралтейская слобода оживут

- Недавно началась работа по возрождению Лебяжьих озер. Это сложный технологический процесс. В чем его суть?

- Лебяжье - это целая система из четырех озер: Малого, Большого, Светлого и Сухого. Они соединены между собой небольшими протоками. Сухое озеро заросло, а три других озера очистили от поросли, кустарников, провели укрепление берегов. Они будут заполнены водой из озера Изумрудного. Для этого была проведена реконструкция трубопровода и насосной станции. Дно озер выстилается специальным экологичным трехслойным гидроизоляционным экраном. Он нужен для того, чтобы вода не уходила. Уже этой осенью первое озеро начнет заполняться водой. Сейчас водная гладь Лебяжьих озер около 5 га, а после восстановления уровня воды она увеличится в 10 раз. Будет благоустроена и прибрежная территория озер: там появятся 400-метровый пляж, освещенная лыжная трасса, беседки, велодорожки...

- Очень многих волнует судьба еще одной достопримечательности Кировского района - Адмиралтейской слободы. Когда начнется ее возрождение?

- Проект возрождения Адмиралтейской слободы обсуждается не один год и даже не десять лет. Институт «Казгражданпроект» разработал проект планировки этой большой исторической территории. Здесь откроется музейный комплекс Адмиралтейской верфи. Центром притяжения комплекса должна стать флагманская галера «Тверь». Та историческая галера, на которой в 1767 году в Казань прибыла императрица Екатерина II, сгорела в 1956 году, и вот спустя много лет уникальный памятник кораблестроения будет восстановлен.

На территории слободы есть самый большой в городе природный парк «Старое русло». Его площадь 84 га. Мы также планируем его благоустройство, чтобы и он стал еще одним местом отдыха казанцев. В общем, предстоит большая комплексная работа. Какая-то часть проекта будет реализована в 2018 году. Но главное, что процесс запущен и возрожденная Адмиралтейская слобода сможет стать новой туристической фишкой не только Казани, но и всего Поволжья.

Справка «КВ»

В Кировском районе проживают 117,4 тысячи человек, в Московском - 132,1 тысячи. Жилой фонд двух районов насчитывает свыше 8,65 тысячи жилых домов, из них почти 7316 домов - индивидуальные. В состав районов входят 14 поселков, где проживают более 25 тысяч человек. В 2017 году в федеральную программу капитального ремонта многоквартирных домов включены 69 домов Кировского и Московского районов. Это позволит улучшить жилищные условия более 14 тысяч казанцев, живущих там.