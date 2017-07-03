В столице Татарстана во время проведения Кубка конфедераций у британских болельщиков изъяты файеры.

Пиротехнику обнаружили и изъяли сотрудники службы безопасности одного из гостиничных комплексов Казани.

Секьюрити предложили туристам предъявить к досмотру объемные сумки, которые те пытались пронести в отель.

В багаже гостей отеля сотрудники службы безопасности обнаружили 61 армейский сигнальный патрон. Эти пиротехнические изделия известны как файеры. На спортивные объекты пронос подобных вещей запрещен, напоминает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По словам туристов, которые представились сотрудниками британской медиакомпании Big Вalls, файеры они заказали в Москве в качестве фанатского реквизита для съемок ролика о возможных слабых местах в системе безопасности Кубка конфедераций FIFA - 2017.