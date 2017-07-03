Задержка выплаты зарплаты, непредоставление гарантий и компенсаций тем, кто занят на вредных производствах, другие актуальные проблемы, связанные с нарушением трудового законодательства, обсуждались на коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

- Вопросы своевременности выплаты зарплаты требуют постоянного внимания. На 1 июня 2017 года задолженность предприятий и организаций республики перед своими работниками составила 10,7 миллиона рублей. В начале года сумма долга была 12,6 миллиона рублей. Главные должники - предприятия обрабатывающих производств и сельского хозяйства, - рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. - Мы четко, слаженно работаем с прокуратурой. С начала года проведено 212 проверок, в 63 случаях были обнаружены факты задержки выплаты зарплаты. У некоторых работодателей после проверки сразу же находятся деньги на зарплату сотрудникам. А тех, кто не погашает долги, приглашаем на заседание комиссии.

- Какое наказание предусмотрено для работодателей, которые задерживают выплату зарплаты сотрудникам?

- Законодательство достаточно жестко определяет, что зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Отработали 15 дней - вам должны работу оплатить. Невыплата или неполная выплата зарплаты подпадает под Кодекс административных правонарушений. Для нарушителей предусмотрены штрафные санкции до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении руководитель предприятия-должника может быть лишен права занимать руководящие должности. Такие примеры у нас есть.

- А обращаются к вам по поводу низкого уровня зарплат?

- Это одна из самых частых тем обращений. С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда повысился на 300 рублей, теперь он составляет 7800 рублей. То есть по закону зарплата не может быть ниже этой черты. На некоторых предприятиях формально это условие выполняется - там зарплата колеблется на уровне МРОТ. Но все понимают, что это очень мало.

Если на предприятии зарплата чуть выше МРОТ, с большой долей вероятности можно предположить, что там работают серые схемы: работникам зарплату начисляют по минимуму, а остальную часть они получают в конверте. Но надо понимать, что зарплата в конверте - это опасная ловушка. Дело в том, что обязательные платежи в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, все компенсации, субсидии, больничные, отпускные, пособия по уходу за ребенком и еще многие социальные выплаты начисляются с официальной зарплаты. То есть при серой минимальной зарплате работник остается в проигрыше.

Кроме того, при серой зарплате имеет место нарушение налогового законодательства, потому что бюджет недополучает налоговые выплаты. Уклонение от уплаты налогов - это правонарушение, которое грозит работодателю серьезным наказанием, вплоть до уголовной ответственности.

Обратите внимание!

Вопрос погашения задолженности по заработной плате находится на особом контроле двух республиканских межведомственных комиссий: комиссии по охране труда и комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников в Республике Татарстан. Вопросы можно отправлять и в интернет-приемную Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. Также с жалобой о невыплате заработной платы можно обращаться в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить все факты просрочки зарплаты и другие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда.