Росреестр Татарстана рекомендует гражданам, планирующим приобретение земельного участка под строительство индивидуального жилого дома, руководствоваться правилами, соблюдение которых поможет заранее исключить возможные риски и сделать правильный выбор.



Как рассказала начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Эндже Мухаметгалиева, прежде всего, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и впоследствии не ввязаться в длительные судебные разбирательства, необходимо проверить наличие документов у продавца. Характеристики объекта во всех документах должны быть одинаковыми, подчеркивает государственный регистратор. Сведения об объекте в режиме реального времени без дополнительных затрат можно проверить на сайте Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Справочная информация об объектах недвижимости».

Кроме того, необходимо обратить внимание, соответствуют ли сведения об объекте, указанные в документах, тому, что потенциальный покупатель увидел на местности. Например, в документах указан вид разрешенного использования земельного участка «под индивидуальный жилой дом», а фактически на земельном участке расположен магазин или автомастерская, поясняет Эндже Мухаметгалиева. Имейте в виду: на земельном участке с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», который расположен за границами населенного пункта, строительство жилого дома не разрешено. Для земельных участков, расположенных в границах населенного пункта, виды разрешенного использования определяются правилами землепользования и застройки, добавляет государственный регистратор.

Проверьте, соответствует ли фактическая площадь участку площади, указанной в документах, соответствует ли местоположение границ земельного участка тем сведениям, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не входит ли земельный участок в зону с особыми условиями использования территории: водоохранную зону, охранные зоны магистральных трубопроводов, объектов системы газоснабжения, объектов электросетевого хозяйства и т. д. В случае если земельный участок входит в охранную зону, государственный регистратор советует «навести справки», а именно поинтересоваться, возможно ли вообще строительство на данном земельном участке. Если возможно, то с кем должно быть согласовано строительство? Может быть, имеются какие-то ограничения по параметрам или по размещению объекта на участке. Также не менее важно убедиться в отсутствии иных ограничений (обременений) прав продавца в отношении данного земельного участка.