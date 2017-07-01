С начала текущего года на территории Казани зафиксировали 1200 мошенничеств разной уголовной направленности.



Несмотря на то что СМИ регулярно предупреждают население быть бдительными, люди продолжают вестись на уловки мошенников. Так, сегодня наиболее популярны преступления, связанные с применением средств сотовой связи и сети «Интернет», - 700 мошенничеств.

Начальник отделения по раскрытию мошенничеств уголовного розыска УМВД России по г. Казани Ильдар Вафин отметил, что жертвами данных видов преступления могут стать все слои населения независимо от возраста и социального положения.

Мошенники с каждым разом придумывают все новые схемы обмана. Например, бесконтактные формы мошенничества. В этом случае злоумышленники звонят на телефон потенциальной жертве, жалобным голосом представляются родственником и сообщают, что попали в трудную ситуацию, однако решить проблему можно, заплатив третьему лицу круглую сумму или переведя деньги на счет.

- Мошенники злоупотребляют доверием жертв, - комментирует Вафин. - Их основная цель - заставить потерпевших добровольно заплатить, именно поэтому злоумышленники используют психологические приемы - беспокойство за близких и родных, волнение за счет в банке или кредитную карту.

В погоне за дешевизной люди часто заказывают товары через интернет-магазины, из-за чего, сами того не замечая, становятся жертвами обмана.

Недавно сотрудники полиции задержали жительницу Нижнего Новгорода, которая на одном из интернет-сайтов распространяла объявления о продаже дешевых меховых изделий. Наивные люди перечисляли злоумышленнице на счет денежные средства, а товар так и не получали. Женщине приписано 9 эпизодов мошенничества.

Популярными остаются мошенничества, связанные с рассылкой СМС-сообщений о блокировке банковских карт. С начала года зарегистрировано 120 подобных преступлений.

По словам Ильдара Вафина, социальные мошенничества также не теряют своей актуальности. Злоумышленники, представляясь сотрудниками социальных служб, под предлогом обменять старые деньги на новые совершают обман. За первое полугодие текущего года зафиксировано 9 фактов данного вида мошенничества.

Чтобы не стать жертвой аферистов, сотрудники полиции Казани советуют не терять бдительность, проверять документы у лиц, которые представляются сотрудниками социальных служб, не передавать деньги незнакомым людям, а при покупке товара через интернет не указывать номер телефона, который привязан к банковской карте.