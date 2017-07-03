В Казани с 1 июля в счетах-фактурах некоторых жильцов появятся две новые статьи расходов: техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем газового оборудования (ВДГО) - 0,23 рубля с кв. м - и техническое обслуживание и ремонт систем автоматической противопожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода (АППЗ) - 1,16 рубля с кв. м.

Постановление об установлении размера платы за содержание жилых помещений №5320 исполком Казани принял накануне 2017 года. Это решение касается жильцов неприватизированных квартир, которых в Казани около 7% от всего жилого фонда, и тех собственников, которые на общедомовых собраниях не приняли решение об установлении жилищных тарифов.

Плата за ремонт ВДГО обусловлена необходимостью обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации внутридомовых газовых систем. К сожалению, в последние годы смертельных случаев с отравлением угарным газом стало больше.

Дома повышенной этажности Казани сейчас оснащаются системами автоматической противопожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, и это влечет за собой мероприятия по обеспечению их надлежащей эксплуатации. До этого времени затраты на содержание данных систем не учитывались в счетах-фактурах. По словам председателя комитета ЖКХ Казани Искандера Гиниятуллина, экономически обоснованный тариф определялся с помощью экспертизы, проведенной в Управлении государственной экспертизы и ценообразования РТ при Кабинете министров Татарстана.

Плата за АППЗ будет взиматься только в тех домах, где это оборудование имеется.

Горожанам важно знать, что они вправе и обязаны сами устанавливать тарифы на содержание общего имущества в доме. Если собственники жилья молчат о своем выборе, для них будут действовать муниципальные тарифы, и тогда претензии к исполкому от жильцов будут несостоятельны.

С 1 июля повысятся тарифы на жилищные услуги. Так, за управление многоквартирным домом казанцы заплатят 2,7 рубля за кв. метр жилплощади. Уборка мест общего пользования обойдется в 1,66 рубля за кв. метр, уборка мест придомовой территории - в 3,07 рубля, содержание контейнерных площадок - в 0,29, обслуживание мусоропроводов - в 0,93 рубля.

Техническое обслуживание и ремонт жилого здания вместе с благоустройством территории (обрезка деревьев) встанет в 2,69 рубля за кв. метр. Техобслуживание и ремонт систем водоснабжения и канализации, не оборудованных общедомовыми счетчиками, - в 2,05 рубля. Техобслуживание и ремонт систем водоснабжения и канализации с коллективным счетчиком холодной воды и без счетчика горячей воды будет стоить 2,28. Техобслуживание и ремонт систем водоснабжения и канализации с общедомовым счетчиком горячей воды без счетчиков холодной воды - 2,53 руб./кв. м. Техобслуживание и ремонт систем водоснабжения и канализации со счетчиками холодной и горячей воды - 2,76. Техобслуживание и ремонт систем водоснабжения и канализации с водосчетчиком и теплообменным оборудованием - 3,03. Техобслуживание и ремонт систем центрального отопления (ЦО) без теплосчетчика - 1,55.

Техобслуживание и ремонт систем ЦО с общедомовым теплосчетчиком, но без автоматического регулирования расхода тепла - 2,03. Техобслуживание и ремонт систем ЦО с теплосчетчиком и системой автоматического регулирования расхода тепла - 2,48. Техобслуживание и ремонт внутридомовых систем газового оборудования в домах, в которых оно размещено в местах общего пользования (бывшие общежития и др.), - 0,28. Техобслуживание и ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования - 0,89.

Дератизация (дезинсекция) оценена в 0,15 рубля, вывоз ТБО - в 2,80. За техническое обслуживание и ремонт лифтов казанцам надо будет платить 3,79 рубля.

Техническое обслуживание и ремонт систем коллективного приема телевидения - 0,57, техобслуживание внутридомовых систем газового оборудования в МКД - 0,23, систем автоматической пожарной сигнализации - 1,16.

С 1 июля в Татарстане и Казани изменятся в сторону повышения и тарифы на коммунальные услуги.

Так, за электроэнергию по одноставочному тарифу платили 3,43 рубля за кВт/ч, а будем 3,56 рубля. По двухтарифному счетчику было: 3,94 - дневной тариф, 2,26 - ночной. Станет 4,09 и 2,49 рубля соответственно. Для домов с электроплитами старый тариф - 2,40 рубля, новый тариф - 2,49. По двухтарифному счетчику для домов с электроплитами дневной тариф был 2,76 рубля, ночной - 1,58, теперь тарифы станут 2,86 и 1,74 соответственно. Вода в Казани подорожает с 18,08 до 18,84 рубля за куб. За канализацию мы платили 15,14 рубля за куб. м, будем теперь отдавать 15,78 рубля. За теплоснабжение клиенты «Казэнерго» вместо 1614,24 рубля за Гкал будут платить 1678,77. Для клиентов «Татэнерго» было 1564,25 рубля за Гкал, станет 1626,81.

Почему тарифы ЖКХ продолжают ежегодно повышаться? С этим вопросом мы обратились к первому заместителю председателя Комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Александру Сидякину.

- Действительно, с 1 июля 2017 года тарифы на коммунальные услуги в Татарстане будут увеличены на 4,2%, - говорит Александр Сидякин. - Распоряжением правительства РФ от 1 ноября 2014 г. №2222-р утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по каждому региону РФ на период по 2018 год. При этом рост тарифов не должен опережать темпы инфляции в конкретном субъекте РФ. Такое решение обеспечивает защиту населения, так как строго лимитирует рост платежей за жилищно-коммунальные услуги. Самыми дорогими ресурсами являются горячая вода и отопление. В наших платежках именно по этим ресурсам самые высокие суммы. В тариф на тепловую энергию включены покупка, производство, передача тепловой энергии по тепловым сетям с учетом расходов на содержание тепловых сетей (ЦТП, тепловых вводов, насосных станций). При установке тарифов учитываются и затраты ресурсоснабжающих организаций.

Остается добавить, что повышение тарифов за ЖКУ заставляет нас экономнее тратить ресурсы. И даже самые скептически настроенные по поводу установки счетчиков потребители сейчас стараются использовать приборы учета. Известно, что нормативы за «коммуналку» рассчитаны так, чтобы плата по ним гарантированно перекрывала возможный расход воды, газа, тепла. Поэтому, если не хочешь платить лишнее, надо вести учет потребления этих ресурсов в своей квартире.