Офис площадью примерно 900 квадратных метров планируется открыть в сентябре по адресу ул. Зилантовская, д.20.

Офис рассчитан для обслуживания 20 тысяч человек. А в ноябре по адресу проспект Заречье, д.28 откроется офис педиатра Детской поликлиники №4. Площадь офиса составит 360 квадратных метров. Узкие специалисты будут вести прием на улице Колымская.

Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Адель Вафин на совместном заседании парламентского Комитета по социальной политике, постоянной комиссии Казанской городской Думы по охране здоровья горожан и окружающей среды и Комиссии Государственного Совета по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения. Заседание прошло в Казанской ратуше.