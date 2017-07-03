ГИБДД столицы РТ просит откликнуться очевидцев ДТП, которые произошли 4 июля.

Первое происшествие случилось в 6.20 напротив дома №64 к.1 по ул. Ю.Фучика. Водитель совершил наезд на 66-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы мягких тканей головы, правого коленного сустава, локтевого сустава, ссадины коленного и локтевого суставов справа. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Второй инцидент произошел в 8.00 напротив дома №1а по ул. Декабристов. Водитель совершил наезд на 40-летнего мужчину. После чего скрылся с места ДТП. В результате столкновения пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей правой голени и был госпитализирован.

Третий случай произошел в 12.17 при выезде на дорогу с прилегающей территории на пересечении ул. Халитова и Журналистов. Водитель сбил пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда пострадавший получил множественные ушибленные раны и ссадины правого предплечья.

Четвертый инцидент произошел в 16.10 на ул. Дементьева. Водитель скутера наехал на 22-летнюю девушку. В результате ДТП пострадавшая получила закрытый перелом правого локтевого отростка без смещения.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.