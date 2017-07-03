По словам министра сельского хозяйства РФ, аграрии республики любят свою землю, умеют трудиться и показывают пример другим земледельцам страны.

Татарстан является локомотивом агропромышленного комплекса России, заявил сегодня на открытии выставки-форума «Всероссийский день поля-2017» в Лаишевском районе РТ министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Выставка будет работать до 7 июля на экспериментальных полях Татарского НИИ сельского хозяйства.

Министр напомнил, что в прошлом году проект был реализован в Алтайском крае. «Не случайно в этом году форум проводится в Татарстане. Республика является локомотивом агропромышленного комплекса России. Здесь внедряются новые технологии, мы видим рост объемов производства и качество продукции великолепное. В республике любят свою землю, малую родину, умеют трудиться и показывают пример другим аграриям нашей страны», – сказал он.

«Мы обогащаем друг друга на такой выставке. То, что происходит здесь, действительно впечатляет. Уверен, что гости останутся довольны нашим мероприятием, получат объем знаний и опыт», – добавил Ткачев.

Он подчеркнул, что в последние годы российские села, АПК серьезно развиваются.

«Мы прирастаем объемами производства, повышаем качество продукции. За последние три года практически сократили импорт продовольствия из разных стран в 2,5 раза. Это огромное завоевание, победа наших сельчан. При поддержке Президента и Правительства России каждый год получаем серьезную поддержку из федерального и регионального бюджетов. Мы это чувствуем. Конечно, нам хочется дальше трудиться и доказывать, что мы умеем это делать лучше всех», – отметил министр.

По его словам, благодаря продовольственной программе через пять лет, а по отдельным видам продукции – через семь, Россия сможет производить продукты питания в полном объеме. «То есть полностью закрыть дефицит и выходить на другие рынки, заниматься именно экспортом и зарабатывать. Мы сегодня выполняем историческую миссию, никогда еще ни Советский Союз, ни Россия не были так близки к ее реализации», – заключил Ткачев.