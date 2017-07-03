Учителя и педагоги, работающие с детьми-инвалидами, впервые смогут стать обладателями грантовой поддержки.

На конкурсной основе будут выбраны 30 лучших учителей, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из 30 победителей получит грант в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов на заседании «круглого стола», посвященного реализации прав детей-инвалидов на социальную защиту и образование. Министерством образования и науки РТ совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработана концепция инклюзии в социальной политике РТ на 2015-2018 годы. С 1 сентября 2016 года 189 первоклассников с ОВЗ обучаются по адаптированной основной образовательной программе начального общего образования. Кроме того, на базе общеобразовательных организаций создано 3 центра инклюзивного образования, в которых обучаются 173 ребенка с ОВЗ.

«В этом году впервые запущена грантовая поддержка учителей и педагогов организаций, в которых обучаются дети с ОВЗ. Раньше педагоги подобного профиля часто обращались к нам с просьбой о предоставлении дополнительных выплат», – сказал Ильдар Мухаметов.