Заработная плата врачей и медицинских работников составит 180% от средней зарплаты по региону.

Все необходимые бюджетные ассигнования для исполнения Указа Президента России заложены в бюджете, и врачи будут получать зарплату с существенной надбавкой. А в 2018 году планируется довести зарплату медиков до 200% от средней зарплаты по региону.

Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения РТ Адель Вафин на совместном заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике, постоянной комиссии Казанской городской Думы по охране здоровья горожан и окружающей среды и Комиссии Государственного Совета по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения.