С начала текущего года на территории Казани зафиксировано 1200 мошенничеств разной уголовной направленности.

Сегодня наиболее популярны преступления связанные с применением средств сотовой связи и сети Интернет - 700 фактов мошенничества. Начальник отделения по раскрытию мошенничеств уголовного розыска УМВД России по городу Казани Ильдар Вафин отметил, что жертвами данных видов преступления могут стать все слои населения не зависимо от возраста и социального положения.

Популярными остаются мошенничества, связанные с рассылкой СМС-сообщений о блокировке банковских карт. С начала года зарегистрировано 120 подобных преступлений.

По словам Ильдара Вафина, социальные мошенничества также не теряют своей актуальности.