Татарстан оказался в числе пяти регионов страны полностью готовых разместить гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сказано в итоговом докладе Ростуризма, сообщает «Известия».

В число регионов, располагающих всей необходимой инфраструктурой для размещения фанатов, вошли те, кто принимал прошедший Кубок конфедераций – Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. К ним примкнула и Свердловская область.

Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Самарская области и республика Мордовия не обладают, согласно документу, всеми необходимыми средствами размещения. В самих регионах с такой оценкой ситуации не согласны.

Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России в интервью «Известиям» отметил, что дефицита гостиниц не наблюдается. Тем более, что болельщики могут поселиться в хостелах и прибегнуть к услугам частного сектора.

— Если болельщик приобретает билет, допустим, на матчи в трех городах — маловероятно, что он будет останавливаться в каждом. Проще оставаться в одном городе — например, в Москве, где гостиниц много. Есть вариант поселиться в соседних городах. Например, от Саранска 120 км до Пензы и 180 км до Ульяновска — можно разместиться там. Чемпионат из-за этого не отменят, а болельщики, как говорится, свое возьмут, — рассуждает Вадим Прасов.

В начале прошлого года правительство РФ установило предельные гостиничные цены на период проведения ЧМ-2018. Самые высокие цены будут в Москве — сутки проживания в одном из отелей столицы обойдутся в 650 тыс. рублей. Самый дешевый номер в столице — двухместный в гостинице без звезд — будет стоить 3480 рублей. В Мордовии самые дорогие номера в отелях будут стоить 264 тыс. рублей в сутки. В Татарстане на эту же категорию апартаментов установлена предельная стоимость 85 тыс. рублей. В Волгоградской области самый дорогой номер в гостинице будет стоить 45 тыс. рублей в сутки.

Отметим, что согласно итоговому докладу, Ростуризм является ответственным исполнителем подпрограммы II «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения» программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. С ведомством согласованы и все региональные программы по подготовке.