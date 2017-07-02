Среди почетных гостей - министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, министр сельского хозяйства КНР Хань Чанфу и Президент РТ Рустам Минниханов.  

На Всероссийском дне поля традиционно демонстрируются передовые технологи в сельскохозяйственном производстве, современных отечественных и зарубежных специализированных машин и оборудования, инновационных методов землепользования.

Также впервые пройдет мастерства радиоуправления «Робототехника». Его участники - студенты и преподаватели российских и зарубежных вузов, сообщает пресс-служба минсельхоза РТ.