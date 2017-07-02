Такие данные были озвучены УФАС по РТ.

УФАС по РТ выдало предупреждения по факту снижения закупочных цен на молоко, сообщает пресс-служба ведомства. Закупочные цены снизились с 25 до 15 рублей. В ведомстве отмечают, что такая ситуация оказывает негативное влияние на рентабельность производства продукции.

«Учитывая высокую социальную значимость решения данного вопроса, Татарстанское УФАС России направило порядка 30 предупреждений о недопущении установления экономически необоснованного снижения закупочных цен на молоко у населения на территории Республики Татарстан», - сообщают в пресс-службе ведомства.