Во время Кубка конфедераций - 2017 Татарстан посетили более 160 тысяч туристов, среднее время их пребывания в столице республики составило три дня и две ночи.

Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Артур Абдрашитов.

- Загрузка международного аэропорта »Казань« выросла на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что туристы посещали не только достопримечательности Казани. К примеру, численность туристов на острове-граде Свияжск в период с 15 по 29 июня увеличилась на 29 процентов по сравнению с прошлым годом. Средняя загрузка отелей Казани составила 75 процентов, пиковые показатели загрузки (до 93 процентов) наблюдались в дни матчей Кубка конфедераций. За экскурсионным обслуживанием чаще всего обращались туристы из Мексики и Чили, - отметил Артур Абдрашитов.

Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов сообщил, что в период подготовки к Кубку конфедераций в Казани были отремонтированы 44 улицы на общую сумму порядка 3,7 млрд рублей.

- Кубок конфедераций - это не просто проведенный турнир, это еще и наследие. Нас часто спрашивают: турнир проведен, иностранцы уехали, а какая польза казанцам от этого? Посудите сами, это и реконструированные стадионы, и отремонтированные дороги из разных источников финансирования, - сказал он.

Затронули на брифинге и тему билетной программы ФИФА на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ИА «Татар-информ». Ценовая политика, по мнению министра по делам молодежи и спорту РТ Владимира Леонова, должна стать более лояльной и учитывать уровень доходов в регионе.

- Билетная программа - это полностью прерогатива ФИФА. Все наши рекомендации по этому поводу мы с ними отработали. По итогам Кубка конфедераций у нас будет большое совещание на федеральном уровне, участие в котором примет Виталий Мутко. Он также озабочен этой проблемой, потому что билеты на матчи Кубка конфедераций были дорогие. Было очень мало билетов четвертой категории, которые стоили около тысячи рублей и разлетелись как горячие пирожки. Впоследствии билеты в кассах были, но их стоимость составляла 10 - 15 тысяч рублей. Для большинства наших граждан это неподъемные суммы, поэтому мы все рекомендации отправили в ФИФА, - добавил Владимир Леонов.

Кубок конфедераций - 2017 прошел в России с 17 июня по 2 июля. Казань приняла четыре матча турнира: 18 июня в столице Татарстана сыграли сборные Португалии и Мексики, 22 июня свой матч провели команды Германии и Чили, 24 июня - сборные России и Мексики. Завершающим матчем Кубка конфедераций в Казани стал полуфинал турнира, в котором 28 июня сыграли сборные Португалии и Чили.