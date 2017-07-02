Четвертый этап российской серии кольцевых гонок (РСКГ) - главного автоспортивного соревнования страны - прошел 1 и 2 июля на автодроме KazanRing (Canyon). Людей, впервые оказавшихся на автогонках, прежде всего поражает рев моторов, который слышен задолго до появления на трассе несущегося болида. Сухой, дребезжащий звук, похожий на соло хард-роковой гитары, наполнял зрителей драйвом и ожиданием чего-то грандиозного.

Тем, кто приехал на гонки заранее, скучать не пришлось: организаторы оставили открытым для посещения зрителями паддок - место, где располагаются боксы и моторхоумы команд. Моторхоум - это огромный трейлер, передвижной штаб команды. По словам механика LUKOIL Racing team, открытый паддок ничуть не мешает - лишь бы в боксы не заходило много людей. Впрочем, не особо гостеприимно прикрытые ворота боксов явно сигнализировали случайным зевакам: «Сюда вход нежелателен». Но скрытничали не только в боксах. Механик команды, которой бокса не досталось, закрыл перед нашими любопытными носами капот, мол, нечего заглядывать. Но мы не расстроились, так как и без этого было на что посмотреть.

Зрители могли оценить багги, радиоуправляемые модели и мини-трек для них, выставленную на всеобщее обозрение резину. Но все это перестало представлять интерес, когда прозвучал сигнал - 15 минут до начала первой гонки дня.

Первую гонку я смотрел с крыши второго этажа здания, находящегося прямо посреди трассы. Организаторы поставили там трибуны, которые не пользовались особой популярностью, потому что ограничивали маневренность зрителя. А она крайне важна. Чтобы уследить хотя бы за половиной происходящего на гонке класса «Национальный» (автомобили российской сборки мощностью до 165 л. с.), необходимо было бегать от одного края здания к другому. И все равно не было видно очень важных поворотов, на которых происходили и обгоны, и аварии.

В «Национальном» шла очень плотная борьба - постоянно менялись лидеры. Интересно было следить за борьбой Виталия Кораблева из команды «Парус» на «Ладе» и Александра Дударева «Академии ралли» на Rio ровно до момента столкновения пилотов, из-за чего Кораблев, уверенно идущий на второй позиции, сошел с дистанции.

На трассе появился сейфти-кар - машина безопасности. Гонщики обязаны ехать за ней. Это, естественно, не понравилось лидеру гонки - его отрыв от второго места был очень большим. В конечном итоге заезд выиграл Андрей Петухов из Lada Sport, второе место досталось его напарнику Егору Санину, а третье вырвал Айдар Нуриев из FEREKS Racing team и сохранил за собой первое место в личном зачете класса «Национальный».

Дальше разгорелась нешуточная борьба в заезде класса «Супер-Продакшн» (авто мощностью до 275 л. с.). Начавшийся дождь стремительно превращался в ливень. Знатоки уверяли, что будет интересно, ведь многие пилоты «обулись» в слики. А в дождь это чревато сходами и авариями… Вначале вперед вырвался Александр Марушко - легко обошел Владислава Незванкина и не давал ему к себе приблизиться. И вот болиды проносятся раз, другой, оставляя за собой шлейф водяных брызг. На пятом круге Марушко вылетает в гравий, но умудряется остаться в гонке и даже вернуть лидерскую позицию в начале шестого круга… Кроме него практически все пилоты, вылетевшие в гравийную ловушку, не могли продолжить движение.

Но уже на 12-м круге Александр вылетел опять и спровоцировал появление сейфти-кара. Сам он потом сказал так: «Я понимал, что нужно ускоряться, - преимущества не было… Может быть, нужно было подольше подержаться и подпустить соперников, но, видимо, я максималист, хотелось оторваться как можно дальше».

Старожилы оказались правы - до конца доехали пятеро из тринадцати пилотов! Симонов просто, как говорят автомобилисты, встал, Добровольский сам съехал с дистанции в безопасное место, Незванкин и Чернев замерли в гравии, а окончательно гонку остановили за два круга до финиша после того, как «Гранту» Шалунова развернуло при выходе из поворота на прямую, а от нее отрикошетили Honda Гармаша и Civic Голубева.

К сожалению, зрители, смотревшие гонку со второго этажа здания KazanRing, не увидели последнюю аварию с участием «Гранты» и двух японских хэтчбеков. Тот сегмент трассы просто был скрыт из-за перепада высот. Люди, наблюдавшие за гонкой от шиканы (осложняющая жизнь пилотам связка поворотов, призванная замедлять скорость авто после сильного разгона по прямой), вообще не увидели большую часть борьбы одной из самых интересных гонок дня.

Начался заезд у класса «Туринг» (мощность 350 л. с. с обязательным турбонаддувом). Марушко замолчал - в боксах, где мы беседовали, невозможно было расслышать ни звука, кроме этих хардкорных туринговых моторов.

Зрители потянулись к шикане. Там искали удобную точку обзора, крутили головами и подпрыгивали. Пока метались вдоль трассы, половина гонки уже прошла. Вся трасса имеет протяженность три с половиной километра. Прибавьте к этому перепады высот до 28 метров… В общем, сложно зрителю выбрать точку обзора и дойти до нее.

Наконец перед нами предстала картина - машина Дмитрия Брагина из TAIF Motorsport все дальше и дальше откатывалась назад, так что обычно уступающий ему напарник Марат Шарапов на какое-то время вырвался вперед. Но в итоге Дмитрий финишировал шестым, Марат двенадцатым, а выиграл Владимир Шешенин на «Весте». Удивительно, но российский автопром дал бой иномаркам на кольце! Может, есть у него будущее?

Интересно было наблюдать за следующим заездом - «Туринг-Лайт» (хэтчбеки с мотором мощностью не более 200 л. с.). Очень плотная борьба шла между представителями SMP Racing Денисом Булатовым, уступившим ему первое место Алексеем Басовым и уверенно откатавшим Владимиром Череванем из «Подмосковья Моторспорт».

Нам, сидевшим около шиканы, казалось, что изначально лидером был Черевань, но на первой позиции, или, как ее называют фанаты, поул-позишн, стартовал Ильдар Рахматуллин из Suvar Motorsport. Однако Владимир Атоев выбил Ильдара из борьбы за подиум, и тут же Григорий Бурлуцкий выбил Ильсура Ахметвалеева, сокомандника Ильдара. Тимур Богуславский, лидер личного зачета, яро сражался за очки, предельно аккуратно для юного пилота ведя машину, но уступил Андрею Масленникову, одноклубнику Владимира Череваня. Не задался у казанцев родной этап.

И в очередной раз подумалось о трех вещах, которых не хватает на KazanRing: больше трибун, больше рупоров комментаторов и телевизоров для трансляции. Одной трибуны у стартовой решетки явно не хватает для просмотра, а срез каньона позволяет поставить еще несколько трибун. Но даже если вы там или на крыше здания автодрома, сильный ветер относит звук из рупоров, комментарии слышно урывками. Телевизоры нужны, чтобы наблюдать за всем ходом гонки, а не только на просматриваемом секторе трассы.

А завершался спортивный уикенд гонкой «Национальных юниоров». Не завершили заезд Владислав Гусев, Антон Гриченков (обоих подвели авто), а вот Анастасия Гришина вылетела в гравийную ловушку при выходе на стартовую прямую, из-за чего на трассу вышел сейфти-кар. Затем интересная борьба шла между Рустамом Фатхутдиновым и Владиславом Середенко, которую выиграл все же Рустам. Пока пилоты боролись за вторую строчку, Максим Корнилов успел создать большой гандикап и без проблем выиграл гонку.

На этом и завершился второй день четвертого этапа российской серии кольцевых гонок в Казани. Мы увидели захватывающую и напряженную борьбу, от грома моторов гудела голова, и каждый зритель мечтал оказаться за рулем болида.