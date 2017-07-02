В Москве завершился Кубок России по плаванию. Сборная Татарстана завоевала на нем четыре золотые медали, и одну из них завоевал альметьевский пловец Эдуард Валиахметов на дистанции 400 м комплексным плаванием.
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