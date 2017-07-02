В Иваново завершилось первенство России по борьбе на поясах среди юношей и девушек 2000-2001г.р.
Наши борцы отличились изрядно: золотые медали завоевали Ильвира Салахова ( Аксубаевский район), Юлия Растоскуева (Нурлатский район), Ренат Сафиуллин (Муслюмовский район), Тимур Латипов (п. Алексеевское), Алексей Абрамов (п. Алексеевское), Ильназ Рамазанов (Нижнекамск), Роман Волков (Менделеевский район), серебряные медали на счету Виктории Рузановой (п. Алексеевское), Ольги Шугаевой (Аксубаевский район), Владислава Макарихина (п. Алексеевское), Рамиля Хисамиева (Казань), Анара Максимова (Алькеевский район), Николая Захарова (Алькеевский район).
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