В Казани полиция задержала подозреваемых в краже мобильных телефонов на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Преступление произошло в ночь с 13 на 14 июня в салоне сотовой связи Кировского района. По словам представителей торговой точки, неизвестные, разбив оконные стекла, проникли в помещение и похитили мобильные телефоны. Сумма причиненного ущерба от действий злоумышленников превысила 400 тысяч рублей. По данному факту в отделе полиции «Юдино» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением крупного ущерба»).

В результате полученной оперативной информации полицейские установили личности причастных к совершению данного преступления. Им оказались трое жителей Зеленодольского района в возрасте от 19 до 20 лет. Подозреваемых задержали в одном из развлекательных заведений города. Свою вину они признали полностью. В ходе проведения обысков по месту жительства злоумышленников часть похищенного изъята.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. На время предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.