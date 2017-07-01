Сотрудники МВД Татарстана задержали третьего подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный салон в Волгоградской области.



- Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан выяснили, что 27-летний подозреваемый работает тренером в одной из детско-юношеских спортивных школ республики, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В июне воспитанники ДЮСШ вместе с тренером выехали на спортивные сборы в детский оздоровительный лагерь недалеко от Казани.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый в спортлагере постоянно находится в окружении детей. Напавшие на ювелирный салон в Камышине были вооружены, а сам разыскиваемый хорошо владеет приемами рукопашного боя и может оказать сопротивление, поэтому его задержание на территории лагеря несло огромные риски и не представлялось возможным.

- Сотрудники уголовного розыска разработали оперативную комбинацию, в ходе которой подозреваемого под надуманным предлогом выманили за территорию лагеря, где он и был задержан, - добавила Ирина Волк.

Свою вину в разбойном нападении задержанный признал полностью. По его словам, на преступление он пошел из-за финансовых трудностей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.