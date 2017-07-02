Во время Кубка конфедераций в федеральных и иностранных СМИ широко разошлось знаковое высказывание президента FIFA Джанни Инфантино: «Казань - это город спорта. Мы это знаем давно. А сейчас мы узнали, что Казань еще и город футбола. Кроме того, Казань и Татарстан интересны, чтобы их открыть для всего мира. Это место с очень богатой историей. Всем стоит посетить Казань в дни чемпионата мира по футболу».



Заявление Инфантино об успехе турнира и отличных перспективах предстоящего ЧМ-2018 разделила генеральный секретарь FIFA Фатма Самура: «Все, что я видела, было сделано очень хорошо. Это высокий уровень организации, это российское гостеприимство и новые эксперименты в продвижении лучшего поведения на стадионе. Уверена, следующий опыт в организации чемпионата мира будет еще более успешным».

Впечатления о Кубке конфедераций и Казани участников и гостей спортивного праздника, журналистов, его освещавших, опубликовал официальный портал мэрии Казани.

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио отметил отличный уровень казанского стадиона: «Казань-арена» просто поразила: атмосфера отличная, здесь можно отлично играть в футбол, чувствовать связь с болельщиками. Да и поле оказалось хорошо подготовлено. Первая игра на Кубке конфедераций очень порадовала нас. Спасибо России за этот потрясающий стадион». Стоит отметить, что в Мексике находится один из крупнейших в мире футбольных стадионов - «Ацтека», пятый по величине и самый вместительный стадион на планете, поэтому такая оценка «Казань-арены» говорит о многом.

Осорио также высоко оценил работу транспорта: «Общественный транспорт работает идеально. Попасть на игру легко - сначала поездка на метро, а потом на бесплатных шаттлах. В 16.07 в день матча я вышел из метро, а уже в 16.20 автобус привез меня к самой последней к арене остановке - движение было бодрое, без вполне ожидаемых пробок».

Ему вторит португальский журналист Нуно Луз, побывавший на пяти чемпионатах мира: «На днях в Казани я никак не мог поймать такси, все машины разобрали журналисты. Пришлось сесть в трамвай. Я говорил на смеси португальского и русского, и некоторые даже вышли из трамвая, чтобы перевести меня через дорогу, показать - вот, ваш отель здесь. Я был поражен! Русские такие приветливые».

Многих гостей не оставили равнодушными архитектура и красота Казани, это отмечали участники и болельщики Кубка. Оливера Фритша, журналиста немецкой газеты Die Zeit, больше всего впечатлила мечеть Кул Шариф: «Трудно сказать, в какой момент лучше наблюдать за этой мечетью, - днем, когда она сверкает голубыми красками, или вечером, когда на купол падают тени минаретов». Фритш пишет, что всего в нескольких метрах располагается Благовещенский собор - «главное место для христиан города». По его мнению, центр настолько красив, что «о Кубке конфедераций с легкостью можно забыть».

Футбольный журналист Джо Райт отметил красоту Дворца бракосочетания: «Казань часто описывают как мост между Европой и Азией. Город поражает тем, что здесь уживается много культур и религий. В столице Татарстана есть прекрасные кремль, мечеть Кул Шариф, башня Сююмбике, но больше всего поражает казанский Центр семьи. Это огромное котлообразное здание, окруженное статуями драконов и крылатых барсов. Оказывается, здесь расположен Дворец бракосочетания.

Прекрасное снаружи, с крепкой духовной основой внутри - так можно описать не только здание, но и весь регион».

Пабло Сангуинетти, испанский журналист: «Я был только в Казани и Санкт-Петербурге. Казань красива, говорю без прикрас. Просто не встречал ничего, что меня жутко раздражало. Комфортно, красиво, вкусно. Возможно, с такой стороны город показали только журналистам. Было бы лучше, если бы большинство казанцев знали английский. Есть трудности в общении и подготовке материалов со спикерами. Но я не особо ждал, что россияне будут знать иностранные языки. При этом в Казани оказались очень добрые люди, которые, несмотря на языковой барьер, пытались постоянно помочь. Я побывал в ресторане с национальной кухней. Думал, татарская еда, как в восточных странах, очень острая. Оказалось, это не так. Я сначала с опаской смотрел на пирожки-треугольники и обрадовался, что они были умеренными по вкусу. Также удивился, что в Казани могут подать конину к столу. Это необычно для европейцев. Мы заводим коней на фазендах, устраиваем прогулки верхом на лошадях, но не едим. Необычно, что в Казани мирно уживаются люди разных религий и нет доминанты. Может быть, это какое-то особое воспитание? Мне непонятен и очень интересен этот феномен. И даже хочу написать об этом статью в свое издание».

Гости благодарили за предпринятые меры безопасности, работа полиции произвела на них хорошее впечатление, а «чувство безопасности» не раз упоминалось в зарубежной прессе.

Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер, признанный, кстати, лучшим футболистом турнира, в открытом письме поблагодарил как организаторов Кубка конфедераций, так и всех российских болельщиков. В своем послании Дракслер особо отметил «постоянное ощущение безопасности» во время пребывания в России.

Вест Оливер Ги, австралийский журналист: «Соревнования прошли хорошо, без каких-либо происшествий. Кубок конфедераций опровергает прогнозы того, что Россия не способна нормально провести крупный футбольный турнир, как пропагандировали некоторые СМИ. Мне понравилось, что в Казани я чувствую полную безопасность. Много охраны, полиции - это отлично! Понравилась работа отеля, аэропорта, транспорта. Никаких нареканий. Только метро в Казани очень маленькое, не то что в Москве! Но у вас все впереди».

Ливанская газета Al-Akhbar также высоко оценила работу правоохранительных органов. «Российская полиция предельно сосредоточенна, она контролирует каждый метр на пути от метро до входа на стадион. Установлены пункты для тщательного осмотра для максимального комфорта болельщиков. Некоторые из футбольных фанатов признались, что довольны тем, как осуществляются данные процедуры», - пишет ливанское издание.

Все без исключения сходились в одном: Казань - это люди. Гостеприимство и доброжелательность казанцев в очередной раз покорили гостей столицы Татарстана.

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци: «В Казани нас тепло и радушно принимали. Я был тут в ноябре на жеребьевке и видел, насколько здесь может быть холодная погода, снегопады. Но при этом мне у вас очень понравилось и зимой, и летом. И я хотел бы посоветовать всем, у кого есть такая возможность и время, приезжать в Казань. Это красивейший город».