Крымский поселок Новый Свет дарит путешественникам немало красот и чудес. Настоящим открытием может стать прогулка к легендарному источнику святой Анастасии. Первые документальные упоминания об этом источнике относятся к V веку. Находится он на горе Сокол, а название свое получил в честь старинного монастыря святой Елизаветы, который был у подножия горы.



Всего несколько минут ходьбы по улице поселка - и мы вышли к старой каретной дороге, ведущей в гору. Дорога была проложена князем Голицыным, чтобы дамы и его высокие гости совершали горные прогулки с комфортом, не испытывая никаких неудобств.

- Лошади пугливые, и для безопасности им надевали шоры, чтобы они видели перед собой только дорогу, а не обрывы. У каждого каретного экипажа обязательно был колокольчик, звон его слышался издалека. Сами видите, дорога узкая, на маршруте есть всего несколько мест, где экипажи могут разъехаться. И когда извозчик слышал звон колокольчика другой кареты, он успевал припарковаться в ближайшем дорожном кармане и пропускал встречный экипаж, - рассказал экскурсовод Лев Архипов, который знакомил нас с удивительной историей и заповедными местами Нового Света.

Между прочим, князь Лев Сергеевич Голицын обустроил не только дорогу. Он провел в горах водопровод от источника святой Анастасии до своего дома и завода шампанских вин. Водопровод исправно функционировал много лет, пока его не заменили на более современный. Некоторые участки того исторического инженерного сооружения можно увидеть и сегодня.

От нашего гида мы узнали много интересного о каждом дереве, каждом цветочке, которые растут на горе Сокол, о том, когда лучше собирать ягоды можжевельника и как делать из них целебную настойку, о сосне судакской, которая растет прямо на камнях... Веселыми солнечными островками на тропе цветет опунция - растение семейства кактусовых. Она применяется в народной медицине. Кроме того, мясистые листья этого съедобного кактуса можно даже жарить. Но, конечно, перед этим надо осторожно очистить их от острых иголочек.

Внимание привлекло растение с нежными сиреневыми цветочками. Рука сама потянулась, чтобы сорвать веточку, но Лев Вячеславович вовремя остановил:

- Это самое опасное растение в наших краях - купина неопалимая. К нему нельзя прикасаться, нельзя даже нюхать. Купина источает эфирные масла, которые вызывают сильнейшие ожоги. Причем ожоги проявляются не сразу, а часа через два. Так что этими цветочками лучше любоваться на расстоянии.

Оказалось, незаметно для себя мы поднялись на приличную высоту. Новый Свет и Зеленая бухта остались далеко внизу. Панорама с горы Сокол открывается восхитительная. Сделали несколько кадров - и снова в путь!

…И вот он, источник святой Анастасии. Небольшая купель, выложенная камнями, куда течет чистейшая вода, православный крест, рядом обустроен алтарь с иконами, крестиками. Место это почитаемо паломниками. В большие церковные праздники к источнику совершается крестный ход.

Желающие из нашей небольшой группы совершили обряд омовения в источнике. Надо сказать, вода там ледяная. И когда трижды окунаешься в нее с головой, это очень-очень бодрит. А еще в купели живет большая лягушка, ее называют хранительницей источника. Людей она не опасается и с интересом наблюдает за каждым, кто окунается в живительную воду. Как нам рассказали, недавно у лягушки появился друг - такой же большой и красивый квакающий ухажер. Значит, жизнь источника продолжает бить ключом.