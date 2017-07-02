К 2020 году река Волга станет чище в девять раз. Способствовать этому будет реализация проекта «Оздоровление Волги», разработанного минприроды по поручению Президента РФ Владимира Путина.



Принципиальное решение о старте проекта, который позволит улучшить качество жизни 60 млн россиян, было принято на заседании президиума правительства России 28 июня, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на газету «Известия».

Паспорт приоритетного проекта «Оздоровление Волги», направленного на сохранение крупнейшей реки в Европе, был представлен министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским. Цель проекта - добиться сокращения сброса в Волгу загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, обеспечить сохранение биоразнообразия и сберечь уникальную систему Волго-Ахтубинской поймы и дельту Волги.

По словам Сергея Донского, важнейшая задача проекта - снижение антропогенного воздействия и сокращение объемов загрязненных сточных вод. Этой проблемой будет заниматься не только федеральное ведомство, но и 15 субъектов Поволжья - ими будут подготовлены аналогичные региональные проекты.

Согласно проекту к 2020 году на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, будут установлены автоматизированные системы по контролю за сточными водами. Еще одно направление - строительство или реконструкция самих объектов очистки сточных вод. За три года благодаря федеральной целевой программе (ФЦП) в отрасль уже привлечено более 100 млрд рублей, и этот показатель, по словам главы минприроды, будет расти и дальше.

Сопредседатель общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз» Асхат Каюмов назвал проблему очищения Волги суперактуальной. «В бассейне Волги живет треть населения страны, - пояснил он. - Основная причина загрязнения воды - коммунальное хозяйство. А программа начнет действовать именно с реконструкции ЖКХ и его очистных сооружений. Сами муниципальные хозяйства без поддержки государства это просто бы не потянули. А нехватка очистных здесь катастрофическая. Другое дело, что выделенных средств недостаточно, но будем надеяться, что это только первый этап».

Бюджет приоритетного проекта составит 262 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета - 119,5 млрд рублей, средства бюджетов субъектов - 44,5 млрд рублей, внебюджетные источники - 98 млрд рублей.