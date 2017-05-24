Вопрос бюджетной политики и межбюджетных отношений один из важнейших для Татарстана. Республика является регионом-донором и по объему поступлений собственных доходов в консолидированный бюджет занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе и 5-е место по России.



Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на Всероссийском семинаре-совещании для руководителей финансовых органов субъектов Российской Федерации по теме «Основные подходы к формированию бюджетной политики и межбюджетных отношений в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы».

Мероприятие прошло 30 июня в Казанской Ратуше, провел его министр финансов России Антон Силуанов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Приветствуя участников Всероссийского семинара-совещания для руководителей региональных финансовых органов, Рустам Минниханов выразил признательность за то, что площадкой для мероприятия в этом году был выбран Татарстан.

В последние годы с территории Республики Татарстан собирается более 700 млрд рублей доходов, сказал Рустам Минниханов, это налоговые и неналоговые доходы, таможенные платежи, платежи в государственные внебюджетные фонды. От 66 до 77% всех поступлений зачислены в федеральный бюджет.

«Доходная часть бюджета - это отражение развития экономики, - отметил далее Президент Татарстана. - Уже много лет основными приоритетами республики являются создание новых эффективных производств и повышение инвестиционной привлекательности. Эти направления закреплены в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года».

По словам Рустама Минниханова, сегодня Татарстан - это хороший пример планомерного эффективного развития. Он поблагодарил за поддержку республиканских инициатив Президента Российской Федерации, правительство страны, а также Министерство финансов России.

«В прошлом году мы отметили 10 лет успешной работы особой экономической зоны «Алабуга», - напомнил Рустам Минниханов. - Сегодня это крупнейшая особая зона промышленно-производственного типа в России, на нее приходится 62% выручки всех особых зон страны. На ее территории сегодня зарегистрированы 55 резидентов, уже ведут свою деятельность 22 завода, еще 4 производства будут запущены в текущем году. Выручка ОЭЗ «Алабуга» составила порядка 60 млрд рублей по 2016 году».

Рустам Минниханов вкратце рассказал о наиболее успешных инвестиционных проектах, реализуемых в Татарстане.

Он выразил уверенность в том, что Всероссийский семинар-совещание финансовых органов станет местом для конструктивного обмена мнениями и предложениями и будет способствовать выработке эффективных решений.

В рамках совещания прозвучали доклады, посвященные задачам обеспечения сбалансированности региональных бюджетов и развития межбюджетных отношений на 2018 - 2020 годы, были обсуждены новации бюджетного законодательства, вопросы взаимодействия органов федерального казначейства с финансовыми органами, другие актуальные вопросы.