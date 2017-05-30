Заседание Совета по исламскому образованию состоялось 30 июня в Болгаре, в многофункциональном зале-амфитеатре нового комплекса Болгарской исламской академии. В его рамках прошли презентация Болгарской исламской академии и научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы современного исламского образования».

Заседание открыл председатель Совета по исламскому образованию, ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин.

С приветственным словом от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова к участникам заседания обратился руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. Он также передал слова приветствия от первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, которому срочные дела не позволили приехать в Болгар, как ранее планировалось. «Вы знаете, что в республике уделяется большое внимание вопросам, связанным с взаимодействием государственных органов и мусульманской уммы. Одна из главных задач - это организация традиционного для нас исламского образования. Проект Болгарской исламской академии родился не случайно и не сразу, этому предшествовала многолетняя работа», - отметил он. Асгат Сафаров напомнил, что решение создания исламской академии на священной болгарской земле, где в 922 году добровольно и на государственном уровне был принят ислам, поддержано Президентом России Владимиром Путиным.

«Нам очень важно услышать ваше мнение как о самом комплексе академии, условиях, которые созданы для обучающихся здесь, так и о проекте в целом», - заключил он и пожелал Совету по исламскому образованию успешной работы.

Участников заседания от имени трех учредителей Болгарской исламской академии - Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман Российской Федерации, Духовного управления мусульман Республики Татарстан - приветствовал председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Ведущий заседания Рафик Мухаметшин отметил, что Президент РФ Владимир Путин, выступая в Уфе, говорил о том, что одной из важнейших задач мусульманской уммы является возрождение отечественной богословской школы. В целях реализации этой задачи Болгарская исламская академия изначально запланирована как федеральный проект. Он сообщил, что на сегодняшнем заседании также присутствуют представители Администрации Президента РФ, правительства РФ, Министерства образования и науки РФ.

Далее выступили заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин, советник отдела по вопросам национальных отношений и взаимодействию с религиозными объединениями Департамента культуры правительства РФ Алексей Зенько и глава Спасского муниципального района Камил Нугаев.

Презентацию Болгарской исламской академии провел помощник Президента РТ, председатель Совета учредителей академии, исполняющий обязанности ректора Камиль Исхаков.

«Говоря о Болгарской исламской академии, нельзя не отметить главную, выдающуюся роль первого Президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шариповича Шаймиева. Он уже вписал и ныне продолжает вписывать свои яркие страницы в историю нашего российского государства. Мы все будем преклоняться перед той огромной работой, сделанной Минтимером Шариповичем для возрождения болгарской земли и создания нашей академии», - отметил Камиль Исхаков.

Он подробно рассказал об истоках исламского образования в республике, истории создания Болгарской исламской академии и первых итогах ее деятельности.

«Российским исламским институтом совместно с Управлением образования и науки Болгарской академии подготовлены проекты учебных программ по специализациям «исламское право», «исламская мысль и вероучение», «толкование Корана и коранической науки», «исламская экономика и учебный план», - рассказал он и также ознакомил с основными принципами организации работы академии в первом учебном году, который начнется в сентябре нынешнего года.

Болгарская исламская академия представляет собой комплекс образовательных и жилых зданий, состоящий из семи блоков: основного учебного блока и шести жилых кампусов для учащихся, преподавателей и административного состава. Центр и функционально-смысловое ядро академии - многофункциональный зал-амфитеатр. О том, как будут задействованы эти помещения, рассказали представители организаций, отвечающие за всестороннее современное оснащение академии.

После презентации гости совершили пятничный намаз в молельном зале Белой мечети. Затем заседание Совета по исламскому образованию продолжилось в Болгарской исламской академии, где состоялась конференция «Актуальные проблемы современного исламского образования».