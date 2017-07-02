За время проведения Кубка конфедераций Россию без оформления визы по паспорту болельщика посетили 26 тысяч иностранных граждан. К чемпионату мира в 2018 году эта цифра будет еще больше.

Об этом на пресс-конференции в медиацентре Кубка конфедераций заявил председатель Комитета Госдумы VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

- Атмосфера, которая царила на матчах, логистика, вопросы безопасности показали, что Россия может проводить международные турниры на высочайшем уровне. Это говорит о том, что в 2018 году в России все пройдет успешно, - сказал Дегтярев.

По словам Михаила Дегтярева, Казань давно доказала, что способна проводить спортивные мероприятия мирового масштаба.

- Наследие Универсиады служит людям, украшает город, привлекает огромное количество туристов. Только в этом году ожидается, что столицу Татарстана посетят в совокупности 3 миллиона 200 тысяч человек, - рассказал Михаил Дегтярев.

Как известно, в 2018 году в чемпионате мира по футболу примут участие города, которые ранее не организовывали у себя крупные спортивные события, среди них Самара, Саранск, Екатеринбург и другие. По словам Дегтярева, за год опыт Казани, Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга будет экстраполирован в города-организаторы ЧМ.