Стали известны подробности ДТП под Заинском, которое произошло в ночь на 2 июля на 51-м километре автодороги Альметьевск - Заинск. Водитель автобуса «Неоплан» столкнулся с движущимся «КАМАЗом», который на жесткой сцепке буксировал «МАН».



Предварительную версию случившегося озвучили вчера на заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете министров РТ.

По данным заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергея Добрякова, скорость автобуса в момент аварии составляла 87 километров в час при разрешенной в 70 километров в час. Сотрудники ГИБДД не исключают, что водитель был уставшим. По словам очевидцев, в момент ДТП за рулем находился тот же самый водитель, который управлял автобусом при выезде из Тольятти, передает ИА «Татар-информ».

Все обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Кроме того, основной задачей, по словам Сергея Добрякова, в ближайшее время станет решение вопроса о том, чтобы полицейские получили контроль над заказными перевозками людей.

Как отметил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Асламбек Ахохов, будет подниматься вопрос о том, могут ли автобусы, такие как «Неоплан», попавший в ДТП под Заинском, использоваться для междугородних перевозок. Конструктивная особенность автобуса заключается в том, что бензобак расположен спереди справа, а в момент аварии водитель инстинктивно отводит удар от себя, подставляя правую сторону транспортного средства под удар.