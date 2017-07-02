80 татарстанских студентов примут участие в VI международном летнем кампусе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, который пройдет с 7 по 20 июля в Иннополисе.

Предполагается, что помимо студентов из Татарстана в работе летнего кампуса РАНХиГС примет участие 81 иностранный студент из 32 стран мира. Будут представлены Швейцария, Канада, Китай, Индия, Нидерланды, Сингапур, Турция, Италия, Испания и другие государства. Планируется, что всего в мероприятии примут участие 210 студентов, отобранных из 3,5 тысячи подавших заявки, сообщает ИА «Татар-информ».

Как поясняют организаторы, летний кампус РАНХиГС ставит своей целью личностный и профессиональный рост студентов. Для этого в проекте принимают участие бизнесмены, эксперты и госслужащие, которые презентуют свои мастер-классы и тематические лекции. В этом году образовательный слет будет носить практический оттенок, его тема сформулирована следующим образом: «Предпринимательство: от идей к успеху». Будут организованы выступления 20 иностранных лекторов из восьми стран мира: США, Великобритании, Испании, ОАЭ, Португалии, Чехии, Аргентины и Ливана.