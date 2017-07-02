Татарстан занимает лидирующую позицию среди регионов ПФО по выданным патентам на изобретения. Всего в 2016 году татарстанские Кулибины получили 632 патента.



Об этом рассказал заместитель министра экономики РТ Булат Хазиахметов на семинаре «Инструменты государственной финансовой поддержки и алгоритмы их получения. Построение системы монетизации интеллектуальной собственности», состоявшемся в Минэкономики РТ.

Татарстан является лидером и по количеству поданных заявок на закрепление исключительных прав на изобретение - 723 (18,55 процента от общего числа заявок, поданных заявителями Приволжского федерального округа).

Помимо этого, на патентование полезной модели поступило 446 заявок (21,61 процента от общего числа заявок, поданных заявителями Приволжского федерального округа). Также 58 заявок подано на патентование промышленных образцов (14,98 процента) и 911 - на товарные знаки (16,64 процента).

Большая часть (505) патентов выдана юридическим лицам, остальное получили изобретатели-единоличники (127), сообщает ИА «Татар-информ».

При этом, как считает Хазиахметов, этого недостаточно. Компании должны активнее заявляться на патенты, в том числе и международные.

«Наши предприятия проявляют низкую активность на международном патентном уровне. Не стоит бояться этого, обращайтесь к нам за помощью», - заявил замминистра.

Булат Хазиахметов также выразил надежду, что после семинара ситуация изменится к лучшему.