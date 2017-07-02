В Казани открылся первый международный образовательный форум FISU Volunteer Leaders Academy 2017. В столицу Татарстана съехались лидеры волонтерских движений из 91 страны-члена Международной федерации студенческого спорта.

В торжественной церемонии открытия форума приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, президент FISU Олег Матыцин, помощник Президента РТ Лейла Фазлеева, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, другие почетные гости.

- Я рад приветствовать всех в прекрасном городе Казани - столице XXVII летней Универсиады! Хочется выразить благодарность руководству Республики Татарстан во главе с Рустамом Миннихановым: мы совместно работаем уже более 10 лет, за время которых провели различные соревнования, а этот форум спортивных волонтеров - новый интересный проект. Уверен, что здесь вы проведете время с пользой и получите новые знания и умения, связанные со студенческим спортом, с которыми вернетесь к себе домой, - сказал Олег Матыцин.

Обратился к лидерам волонтерского движения и Рустам Минниханов:

- Мы искренне благодарны волонтерам: более 20 тысяч волонтеров принимали участие в проведении летней Универсиады в 2013 году, чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году и завершившегося буквально на днях Кубка конфедераций, матчи которого прошли в нашем городе. А в следующем году нас ждет чемпионат мира по футболу! Сотни российских и международных соревнований проходят при помощи и поддержке волонтеров. Без таких лидеров, без таких инициативных и творческих молодых людей провести серьезные международные соревнования невозможно. Все это невозможно без образовательных программ, и мы этот путь прошли в период подготовки к Универсиаде, потому нам особенно приятно, что этот форум проходит в нашем городе!

О важности волонтеров в ходе организации и проведения крупных турниров по окончании торжественной церемонии открытия форума рассказал Алексей Ягудин, являющийся послом Универсиады-2019 в Красноярске.

- Практически все удобства для спортсменов и зрителей, невидимые на первый взгляд, но очень важные, создают волонтеры, которые своей отзывчивостью помогают сделать каждый турнир лучше. В России мы можем организовывать праздники спорта, встречать гостей и делать это на все 200 процентов, - сказал Алексей Ягудин.

Основная цель форума - создать возможность для изучения и трансляции лучших в мире практик в сфере реализации волонтерских проектов и программ для проведения крупных международных событий, стать эффективной коммуникативной площадкой для развития студенческих волонтерских сообществ. Программа форума рассчитана на 7 дней и включает в себя проведение лекций, круглых столов, дискуссий, работу в малых группах, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Ключевыми спикерами форума станут международные эксперты FISU, UNESCO, Международного олимпийского комитета, WADA, а также представители оргкомитетов будущих универсиад и предстоящих чемпионатов мира среди студентов 2018 года.

Участниками форума стали 110 представителей или руководителей волонтерских движений, или организаций из 91 страны.