На заседании депутаты парламента республики рассмотрят 21 вопрос.

30-е заседание Государственного Совета Татарстана V созыва состоится 11 июля. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума республиканского парламента.

На повестке дня – 21 вопрос, в том числе 10 республиканских законопроектов. Помимо рассмотрения законопроектов, планируется рассмотреть вопрос по внесению изменений в статью 113 Регламента Госсовета РТ. Также в повестку дня включен доклад о состоянии и развитии институтов гражданского общества в РТ в 2016 году, представленный Общественной палатой РТ, сообщает «Татар-информ».