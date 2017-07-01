Прием анкет-заявок и конкурсных работ от участников продолжится до 1 августа.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям объявило всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия». Принять участие в профессиональном состязании могут теле-, радио-, интернет-издания, а также представители печатных и профильных детских СМИ.

Прием анкет-заявок и конкурсных работ от участников осуществляется до 1 августа по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 2, 6-й этаж, 7-й кабинет, отдел СМИ. E-mail: mnogolikaya2017@mail.ru. Дополнительные справки можно получить по телефону: 8 (843) 570-31-12.

Конкурс проводится по семи номинациям: «Цикл телесюжетов», «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл радиопередач (репортажей)», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в интернет-СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ» и «Гран-при».

Состязание призвано способствовать выявлению и поощрению наиболее значимых и талантливых работ журналистов, освещающих жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов.