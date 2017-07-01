В преддверии Кубка конфедераций в Казани отремонтировали 44 улицы.

На ремонт дорог к КК - 2017 было выделено около 3,7 млрд рублей, сообщил на брифинге в Кабинете Министров РТ первый заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов. «Кубок конфедераций - это не просто проведенный турнир, это еще и наследие.

Нас часто спрашивают о том, что турнир проведен, иностранцы уехали, а какая польза казанцам от этого? Посудите сами - это и реконструированные стадионы, и отремонтированные дороги. В Казани перед Кубком мы отремонтировали 44 улицы на общую сумму около 3,7 млрд рублей из разных источников финансирования», - отметил Фаттахов.