Топор – универсальный инструмент для работы с деревом: колки дров или первичной обработки древесины.

В зависимости от качества бойка и рукоятки стоимость этого инструмента может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, при этом высокая цена не всегда является критерием надежности. Рассмотрим основные характеристики этого представителя ударной группы.

Вес топора

Вес топора определяет его ударные характеристики. При покупке подержите инструмент в руке и сделайте тестовый замах, определяя, насколько он удобно сидит в руке и подходит ли вам по весу.

Наиболее легкие инструменты весят 600 - 900 грамм. Они удобны в транспортировке и пригодятся в туристических походах при сборе веток для костра, заточке кольев под палатку. Рубить дрова с их помощью будет сложно. Оптимальный вес топора для приусадебного хозяйства и строительных работ варьируется между 900 и 1800 граммами. Такой инструмент будет уверенно рубить дрова средней толщины.

Боек

Рабочая поверхность бойка должна быть сделана из высококачественной инструментальной стали, подверженной закалке от 4 до 10 мм, за счет которой достигается большая твердость материала. Обратите внимание на угол заточки лезвия. Слишком острое лезвие глубже проникает в материал, однако быстрее тупится. Оптимальным считается угол заточки в 40 градусов.

Топорище

Рукоятки топоров делятся на классические деревянные и более современные фиберглассовые (другое название - стеклопластик). При выборе дерева исследуйте материал на наличие дефектов, например, следов от сучков и трещин. Также помните, что деревянная рукоятка со временем может потемнеть от сырости и рассохнуться.

Фибергласс относится к композитным материалам, состоящим из стекловолокна и термопластичных полимеров. В отличие от дерева, он не подвержен гниению, коррозии и влиянию агрессивных сред. Кроме того, он снижает вибрацию на руки, амортизируя удар. Удобным дополнением станет резиновое покрытие в месте захвата топора, оно исключит скольжение инструмента в руке.

Усилие на срыв

Важным параметром топора является усилие, которое нужно приложить, чтобы оторвать боек от ручки. Качественная продукция соответствует международным стандартам: это может быть британский стандарт BS (British Standard) или немецкий GS (Geprufte Sicherheit). Топор с такой маркировкой практически невозможно разделить на две части.

Международным стандартам соответствуют топоры российского бренда ручного инструмента VIRA, который предлагает инструменты ударной группы из высокоуглеродистой инструментальной стали с глубиной закалки до 10 мм. Подобный материал дольше сохраняет свои рабочие свойства и требует меньшей заточки.

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